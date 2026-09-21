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Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04)

Отзывы(0)
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Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 1
Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 2
Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 3
Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 4
Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 5
Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 6
Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 7
Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 8
Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 9
Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 10
Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 11
Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 12
Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 13
Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 14
Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 15
Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 1
  • Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 2
  • Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 3
  • Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 4
  • Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 5
  • Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 6
  • Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 7
  • Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 8
  • Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 9
  • Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 10
  • Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 11
  • Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 12
  • Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 13
  • Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 14
  • Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 15
  • Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713509
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63.5 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.01

Описание товара Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04)

Для кого и под какие задачи

Этот 16-дюймовый ноутбук Digma Pro Pactos ориентирован на офисных работников, студентов и пользователей, которым важен большой экран для комфортной работы с документами и таблицами. Производительность процессора Ryzen 5 7430U в связке с интегрированной графикой AMD Radeon оптимальна для повседневных офисных задач, веб-серфинга и работы с базовыми приложениями для обработки фото.

Процессор, видеокарта и производительность

Энергоэффективный процессор AMD Ryzen 5 7430U обеспечивает хороший баланс производительности и энергопотребления. Встроенное графическое ядро AMD Radeon Graphics справляется с офисными программами, воспроизведением видео и несложной обработкой изображений. Такая конфигурация позволяет комфортно работать в многозадачном режиме с несколькими десятками вкладок браузера, офисными приложениями и легкими программами для редактирования фото.

Экран и комфорт работы

Большой 16-дюймовый IPS-экран с разрешением WUXGA (1920?1200 пикселей) обеспечивает комфортное пространство для работы с документами и таблицами. IPS-матрица гарантирует хорошие углы обзора и достойную цветопередачу для повседневных задач. Соотношение сторон 16:10 дает дополнительную высоту рабочей области, что особенно полезно при работе с текстом и веб-страницами.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в многозадачном режиме без заметных замедлений. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента. Windows 11 Pro в комплекте предоставляет расширенные возможности для работы в корпоративной среде.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в строгом деловом стиле темно-серого цвета, что уместно смотрится в офисной среде. Система охлаждения справляется с тепловыделением энергоэффективного процессора без чрезмерного шума. Благодаря оптимизированной платформе AMD и экономичному процессору, ноутбук обеспечивает достойное время автономной работы для повседневных задач.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числовыми данными. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные функции безопасности и управления.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика ограничивает возможности в ресурсоемких задачах и современных играх. Модель оптимальна для офисной работы и учебы, но не подойдет для серьезной обработки видео или gaming. Перед покупкой рекомендуется проверить яркость экрана в условиях яркого освещения, если планируется частая работа при дневном свете. Для тех, кому важна мобильность, стоит учесть, что 16-дюймовый форм-фактор может быть менее удобным для частных перемещений по сравнению с 14- или 15-дюймовыми моделями.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Развернуть
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63.5 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот 16-дюймовый ноутбук Digma Pro Pactos ориентирован на офисных работников, студентов и пользователей, которым важен большой экран для комфортной работы с документами и таблицами. Производительность процессора Ryzen 5 7430U в связке с интегрированной графикой AMD Radeon оптимальна для повседневных офисных задач, веб-серфинга и работы с базовыми приложениями для обработки фото.

Процессор, видеокарта и производительность

Энергоэффективный процессор AMD Ryzen 5 7430U обеспечивает хороший баланс производительности и энергопотребления. Встроенное графическое ядро AMD Radeon Graphics справляется с офисными программами, воспроизведением видео и несложной обработкой изображений. Такая конфигурация позволяет комфортно работать в многозадачном режиме с несколькими десятками вкладок браузера, офисными приложениями и легкими программами для редактирования фото.

Экран и комфорт работы

Большой 16-дюймовый IPS-экран с разрешением WUXGA (1920?1200 пикселей) обеспечивает комфортное пространство для работы с документами и таблицами. IPS-матрица гарантирует хорошие углы обзора и достойную цветопередачу для повседневных задач. Соотношение сторон 16:10 дает дополнительную высоту рабочей области, что особенно полезно при работе с текстом и веб-страницами.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в многозадачном режиме без заметных замедлений. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента. Windows 11 Pro в комплекте предоставляет расширенные возможности для работы в корпоративной среде.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в строгом деловом стиле темно-серого цвета, что уместно смотрится в офисной среде. Система охлаждения справляется с тепловыделением энергоэффективного процессора без чрезмерного шума. Благодаря оптимизированной платформе AMD и экономичному процессору, ноутбук обеспечивает достойное время автономной работы для повседневных задач.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числовыми данными. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные функции безопасности и управления.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика ограничивает возможности в ресурсоемких задачах и современных играх. Модель оптимальна для офисной работы и учебы, но не подойдет для серьезной обработки видео или gaming. Перед покупкой рекомендуется проверить яркость экрана в условиях яркого освещения, если планируется частая работа при дневном свете. Для тех, кому важна мобильность, стоит учесть, что 16-дюймовый форм-фактор может быть менее удобным для частных перемещений по сравнению с 14- или 15-дюймовыми моделями.

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Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW04) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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