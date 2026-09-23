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Ноутбук Acer Extensa EX215-57-50W2 15.6" IPS Core i5 1334U 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.EJAER.007) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Extensa EX215-57-50W2 15.6" IPS Core i5 1334U 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.EJAER.007)

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Ноутбук Acer Extensa EX215-57-50W2 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.EJAER.007) - фото 1
Ноутбук Acer Extensa EX215-57-50W2 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.EJAER.007) - фото 2
Ноутбук Acer Extensa EX215-57-50W2 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.EJAER.007) - фото 3
Ноутбук Acer Extensa EX215-57-50W2 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.EJAER.007) - фото 4
Ноутбук Acer Extensa EX215-57-50W2 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.EJAER.007) - фото 5
Ноутбук Acer Extensa EX215-57-50W2 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.EJAER.007) - фото 6
Ноутбук Acer Extensa EX215-57-50W2 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.EJAER.007) - фото 7
Ноутбук Acer Extensa EX215-57-50W2 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.EJAER.007) - фото 8
Ноутбук Acer Extensa EX215-57-50W2 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.EJAER.007) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Extensa
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-57-50W2 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.EJAER.007) - фото 1
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-57-50W2 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.EJAER.007) - фото 2
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-57-50W2 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.EJAER.007) - фото 3
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-57-50W2 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.EJAER.007) - фото 4
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-57-50W2 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.EJAER.007) - фото 5
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-57-50W2 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.EJAER.007) - фото 6
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-57-50W2 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.EJAER.007) - фото 7
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-57-50W2 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.EJAER.007) - фото 8
  • Ноутбук Acer Extensa EX215-57-50W2 15.6&quot; IPS Core i5 1334U 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.EJAER.007) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734815
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Extensa
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1334U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х6
Вес, кг.
2.75

Описание товара Ноутбук Acer Extensa EX215-57-50W2 15.6" IPS Core i5 1334U 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.EJAER.007)

Элегантный и мощный ноутбук Acer – это идеальное решение для тех, кто ценит производительность и стиль. Этот ноутбук выделяется своим современным серебристым дизайном, который станет отличным дополнением к вашему рабочему месту или учебному уголку. С 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 и IPS-матрицей, вы сможете наслаждаться ярким и четким изображением под любым углом. Экран с частотой обновления 60 Гц обеспечивает плавное и комфортное визуальное восприятие. Ноутбук оснащен мощным 10-ядерным процессором Intel Core i5, работающим на частоте 1,3 ГГц, что обеспечивает быструю и эффективную обработку задач. В сочетании с 8 ГБ оперативной памяти DDR5, вы сможете с легкостью выполнять многозадачные операции, работать с ресурсоемкими приложениями и наслаждаться мультимедийными приложениями. Вместительный SSD накопитель обеспечивает моментальный доступ к вашим файлам и программам, делая работу с устройством максимально быстрой и продуктивной. Отсутствие предустановленной операционной системы дает вам возможность самостоятельно выбрать подходящее программное обеспечение в соответствии с вашими нуждами и предпочтениями. Этот ноутбук Acer – идеальный выбор для работы, учебы и развлечений, благодаря продуманному сочетанию производительности, передовых технологий и минималистичного дизайна.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Extensa EX215-57-50W2 15.6" IPS Core i5 1334U 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.EJAER.007)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Extensa
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1334U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Элегантный и мощный ноутбук Acer – это идеальное решение для тех, кто ценит производительность и стиль. Этот ноутбук выделяется своим современным серебристым дизайном, который станет отличным дополнением к вашему рабочему месту или учебному уголку. С 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 и IPS-матрицей, вы сможете наслаждаться ярким и четким изображением под любым углом. Экран с частотой обновления 60 Гц обеспечивает плавное и комфортное визуальное восприятие. Ноутбук оснащен мощным 10-ядерным процессором Intel Core i5, работающим на частоте 1,3 ГГц, что обеспечивает быструю и эффективную обработку задач. В сочетании с 8 ГБ оперативной памяти DDR5, вы сможете с легкостью выполнять многозадачные операции, работать с ресурсоемкими приложениями и наслаждаться мультимедийными приложениями. Вместительный SSD накопитель обеспечивает моментальный доступ к вашим файлам и программам, делая работу с устройством максимально быстрой и продуктивной. Отсутствие предустановленной операционной системы дает вам возможность самостоятельно выбрать подходящее программное обеспечение в соответствии с вашими нуждами и предпочтениями. Этот ноутбук Acer – идеальный выбор для работы, учебы и развлечений, благодаря продуманному сочетанию производительности, передовых технологий и минималистичного дизайна.
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Отзывы


Ноутбук Acer Extensa EX215-57-50W2 15.6" IPS Core i5 1334U 8Gb, 512Gb SSD серебристый (NX.EJAER.007) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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