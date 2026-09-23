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Maria Callas - Assoluta (coloured) (5054197685125) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Maria Callas - Assoluta (coloured) (5054197685125) виниловая пластинка

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Maria Callas - Assoluta (coloured) (5054197685125) виниловая пластинка - фото 1
Maria Callas - Assoluta (coloured) (5054197685125) виниловая пластинка - фото 2
Maria Callas - Assoluta (coloured) (5054197685125) виниловая пластинка - фото 3
Maria Callas - Assoluta (coloured) (5054197685125) виниловая пластинка - фото 4
Maria Callas - Assoluta (coloured) (5054197685125) виниловая пластинка - фото 5
Maria Callas - Assoluta (coloured) (5054197685125) виниловая пластинка - фото 6
Maria Callas - Assoluta (coloured) (5054197685125) виниловая пластинка - фото 7
Maria Callas - Assoluta (coloured) (5054197685125) виниловая пластинка - фото 8
Maria Callas - Assoluta (coloured) (5054197685125) виниловая пластинка - фото 9
Maria Callas - Assoluta (coloured) (5054197685125) виниловая пластинка - фото 10
Maria Callas - Assoluta (coloured) (5054197685125) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
Assoluta
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Maria Callas - Assoluta (coloured) (5054197685125) виниловая пластинка - фото 1
  • Maria Callas - Assoluta (coloured) (5054197685125) виниловая пластинка - фото 2
  • Maria Callas - Assoluta (coloured) (5054197685125) виниловая пластинка - фото 3
  • Maria Callas - Assoluta (coloured) (5054197685125) виниловая пластинка - фото 4
  • Maria Callas - Assoluta (coloured) (5054197685125) виниловая пластинка - фото 5
  • Maria Callas - Assoluta (coloured) (5054197685125) виниловая пластинка - фото 6
  • Maria Callas - Assoluta (coloured) (5054197685125) виниловая пластинка - фото 7
  • Maria Callas - Assoluta (coloured) (5054197685125) виниловая пластинка - фото 8
  • Maria Callas - Assoluta (coloured) (5054197685125) виниловая пластинка - фото 9
  • Maria Callas - Assoluta (coloured) (5054197685125) виниловая пластинка - фото 10
  • Maria Callas - Assoluta (coloured) (5054197685125) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643125
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Maria Callas - Assoluta (coloured) (5054197685125) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[5054197685125]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
Assoluta
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
BELLINI Norma “Casta diva”, VERDI La traviata “Follie! follie! Delirio vano ? questo!” – “Sempre libera”, PUCCINI Turandot “Signore, ascolta!”, PUCCINI La Boh?me “S?. Mi chiamano Mim?”, GIORDANO Andrea Ch?nier “La mamma morta”, PUCCINI Gianni Schicchi “O mio babbino caro”, BIZET Carmen Habanera. “L'amour est un oiseau ”, VERDI Rigoletto “Gualtier Mald?!” – “Caro nome”, VERDI Les v?pres siciliennes “Merc?, dilette amiche”, PUCCINI Madama Butterfly “Un bel d? vedremo”, PUCCINI Tosca “Vissi d’arte”
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Maria Callas - Assoluta (coloured) (5054197685125) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: BELLINI Norma “Casta diva”, VERDI La traviata “Follie! follie! Delirio vano ? questo!” – “Sempre libera”, PUCCINI Turandot “Signore, ascolta!”, PUCCINI La Boh?me “S?. Mi chiamano Mim?”, GIORDANO Andrea Ch?nier “La mamma morta”, PUCCINI Gianni Schicchi “O mio babbino caro”, BIZET Carmen Habanera. “L'amour est un oiseau ”, VERDI Rigoletto “Gualtier Mald?!” – “Caro nome”, VERDI Les v?pres siciliennes “Merc?, dilette amiche”, PUCCINI Madama Butterfly “Un bel d? vedremo”, PUCCINI Tosca “Vissi d’arte”



Теги товара: Limited Edition, Rock Opera

Отзывы о товаре Maria Callas - Assoluta (coloured) (5054197685125) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[5054197685125]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
Assoluta
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
BELLINI Norma “Casta diva”, VERDI La traviata “Follie! follie! Delirio vano ? questo!” – “Sempre libera”, PUCCINI Turandot “Signore, ascolta!”, PUCCINI La Boh?me “S?. Mi chiamano Mim?”, GIORDANO Andrea Ch?nier “La mamma morta”, PUCCINI Gianni Schicchi “O mio babbino caro”, BIZET Carmen Habanera. “L'amour est un oiseau ”, VERDI Rigoletto “Gualtier Mald?!” – “Caro nome”, VERDI Les v?pres siciliennes “Merc?, dilette amiche”, PUCCINI Madama Butterfly “Un bel d? vedremo”, PUCCINI Tosca “Vissi d’arte”
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: BELLINI Norma “Casta diva”, VERDI La traviata “Follie! follie! Delirio vano ? questo!” – “Sempre libera”, PUCCINI Turandot “Signore, ascolta!”, PUCCINI La Boh?me “S?. Mi chiamano Mim?”, GIORDANO Andrea Ch?nier “La mamma morta”, PUCCINI Gianni Schicchi “O mio babbino caro”, BIZET Carmen Habanera. “L'amour est un oiseau ”, VERDI Rigoletto “Gualtier Mald?!” – “Caro nome”, VERDI Les v?pres siciliennes “Merc?, dilette amiche”, PUCCINI Madama Butterfly “Un bel d? vedremo”, PUCCINI Tosca “Vissi d’arte”


Теги товара: Limited Edition, Rock Opera
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Maria Callas - Assoluta (coloured) (5054197685125) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3440 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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