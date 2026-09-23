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Thin Lizzy - Black Rose (0602508026409) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thin Lizzy - Black Rose (0602508026409) виниловая пластинка

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Thin Lizzy - Black Rose (0602508026409) виниловая пластинка - фото 1
Thin Lizzy - Black Rose (0602508026409) виниловая пластинка - фото 2
Thin Lizzy - Black Rose (0602508026409) виниловая пластинка - фото 3
Thin Lizzy - Black Rose (0602508026409) виниловая пластинка - фото 4
Thin Lizzy - Black Rose (0602508026409) виниловая пластинка - фото 5
Thin Lizzy - Black Rose (0602508026409) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Thin Lizzy
Альбом (сингл)
Black Rose
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thin Lizzy - Black Rose (0602508026409) виниловая пластинка - фото 1
  • Thin Lizzy - Black Rose (0602508026409) виниловая пластинка - фото 2
  • Thin Lizzy - Black Rose (0602508026409) виниловая пластинка - фото 3
  • Thin Lizzy - Black Rose (0602508026409) виниловая пластинка - фото 4
  • Thin Lizzy - Black Rose (0602508026409) виниловая пластинка - фото 5
  • Thin Lizzy - Black Rose (0602508026409) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642936
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Thin Lizzy - Black Rose (0602508026409) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508026409]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Thin Lizzy
Альбом (сингл)
Black Rose
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Do Anything You Want, Toughest Street In Town, S & M, Waiting For An Alibi, Sarah, Got To Give It Up, Get Out Of Here, With Love, R?is?n Dubh (Black Rose) A Rock Legend
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thin Lizzy - Black Rose (0602508026409) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Do Anything You Want, Toughest Street In Town, S & M, Waiting For An Alibi, Sarah, Got To Give It Up, Get Out Of Here, With Love, R?is?n Dubh (Black Rose) A Rock Legend

Отзывы о товаре Thin Lizzy - Black Rose (0602508026409) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508026409]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Thin Lizzy
Альбом (сингл)
Black Rose
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Do Anything You Want, Toughest Street In Town, S & M, Waiting For An Alibi, Sarah, Got To Give It Up, Get Out Of Here, With Love, R?is?n Dubh (Black Rose) A Rock Legend
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Do Anything You Want, Toughest Street In Town, S & M, Waiting For An Alibi, Sarah, Got To Give It Up, Get Out Of Here, With Love, R?is?n Dubh (Black Rose) A Rock Legend
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thin Lizzy - Black Rose (0602508026409) виниловая пластинка - купить по цене 4400 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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