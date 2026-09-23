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Gleb Kolyadin - The Outland (0802644819419) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gleb Kolyadin - The Outland (0802644819419) виниловая пластинка

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Gleb Kolyadin - The Outland (0802644819419) виниловая пластинка - фото 1
Gleb Kolyadin - The Outland (0802644819419) виниловая пластинка - фото 2
Gleb Kolyadin - The Outland (0802644819419) виниловая пластинка - фото 3
Gleb Kolyadin - The Outland (0802644819419) виниловая пластинка - фото 4
Gleb Kolyadin - The Outland (0802644819419) виниловая пластинка - фото 5
Gleb Kolyadin - The Outland (0802644819419) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gleb Kolyadin
Альбом (сингл)
The Outland
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gleb Kolyadin - The Outland (0802644819419) виниловая пластинка - фото 1
  • Gleb Kolyadin - The Outland (0802644819419) виниловая пластинка - фото 2
  • Gleb Kolyadin - The Outland (0802644819419) виниловая пластинка - фото 3
  • Gleb Kolyadin - The Outland (0802644819419) виниловая пластинка - фото 4
  • Gleb Kolyadin - The Outland (0802644819419) виниловая пластинка - фото 5
  • Gleb Kolyadin - The Outland (0802644819419) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642713
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Gleb Kolyadin - The Outland (0802644819419) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644819419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gleb Kolyadin
Альбом (сингл)
The Outland
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gleb Kolyadin - The Outland (0802644819419) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Gleb Kolyadin / The Outland (Black) (1LP) - это музыкальное произведение, которое перенесет вас в мир классической музыки и виртуозного пианизма. Альбом The Outland написан и исполнен талантливым музыкантом Глебом Колядином, известным как один из основателей и пианист группы iamthemorning. Каждая композиция на этой виниловой пластинке пронизана эмоциональными переживаниями и виртуозностью исполнения. Музыка Глеба Колядина смешивает элементы классической, прогрессивной и рок-музыки, создавая уникальное звучание, которое завораживает слушателей. Купить виниловую пластинку Gleb Kolyadin / The Outland (Black) (1LP) - это возможность погрузиться в мир музыки и насладиться искусством пианиста. Добавьте этот альбом в свою коллекцию и позвольте себе окунуться в глубину композиций, исполненных с большой страстью и мастерством.

Отзывы о товаре Gleb Kolyadin - The Outland (0802644819419) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644819419]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gleb Kolyadin
Альбом (сингл)
The Outland
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Виниловая пластинка Gleb Kolyadin / The Outland (Black) (1LP) - это музыкальное произведение, которое перенесет вас в мир классической музыки и виртуозного пианизма. Альбом The Outland написан и исполнен талантливым музыкантом Глебом Колядином, известным как один из основателей и пианист группы iamthemorning. Каждая композиция на этой виниловой пластинке пронизана эмоциональными переживаниями и виртуозностью исполнения. Музыка Глеба Колядина смешивает элементы классической, прогрессивной и рок-музыки, создавая уникальное звучание, которое завораживает слушателей. Купить виниловую пластинку Gleb Kolyadin / The Outland (Black) (1LP) - это возможность погрузиться в мир музыки и насладиться искусством пианиста. Добавьте этот альбом в свою коллекцию и позвольте себе окунуться в глубину композиций, исполненных с большой страстью и мастерством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gleb Kolyadin - The Outland (0802644819419) виниловая пластинка - по цене 4030 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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