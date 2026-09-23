Nazareth - Best Of (4050538948455) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Nazareth - Best Of (4050538948455) виниловая пластинка
Best Of - сборник лучших песен группы Nazareth. Содержит 13 композиций, включая Love Hurts, This Flight Tonight, Hair of the Dog и другие. Издание представлено на черном виниле. Nazareth - шотландская рок-группа, созданная в 1968 году музыкантами группы The Shadettes в городе Данфермлин. В первоначальный состав вошли: вокалист Дэн Маккаферти, гитарист Мэнни Чарлтон, басист Пит Эгнью и барабанщик Дэрел Свит. Nazareth изначально ориентировалась на поклонников хард-рока, но постоянно экспериментировала с разными жанрами, исполняя рок-н-роллы, лирические баллады и даже регги. Группа существовала без изменений состава в течение многих лет, пока в 2015 году Дэн Маккаферти не покинул группу, и место вокалиста Nazareth занял Карл Сентанс.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 890 руб.973 руб. в СплитSindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510...
-
В наличииЦена 3 900 руб.975 руб. в СплитМумий Тролль - Шамора Ч.2 (4680068805425) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитKovacs - Shades Of Black (5054196546311) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитLed Zeppelin - Led Zeppelin III (0081227965761) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитLinkin Park - Living Things (0093624921127) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитSade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитSt. Germain - St Germain (0825646121984) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитDepeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитRoger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) ...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитJimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитLauryn Hill - MTV Unplugged No.2.0 (0190758512112) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитDavid Bowie - Aladdin Sane (0825646289431) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Nazareth - Best Of (4050538948455) виниловая пластинка