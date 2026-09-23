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Tom Misch - Quarantine Sessions (5056167166603) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tom Misch - Quarantine Sessions (5056167166603) виниловая пластинка

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Tom Misch - Quarantine Sessions (5056167166603) виниловая пластинка - фото 1
Tom Misch - Quarantine Sessions (5056167166603) виниловая пластинка - фото 2
Tom Misch - Quarantine Sessions (5056167166603) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tom Misch
Альбом (сингл)
Quarantine Sessions
Жанр
Soul
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Tom Misch - Quarantine Sessions (5056167166603) виниловая пластинка - фото 1
  • Tom Misch - Quarantine Sessions (5056167166603) виниловая пластинка - фото 2
  • Tom Misch - Quarantine Sessions (5056167166603) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642594
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Tom Misch - Quarantine Sessions (5056167166603) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beyond The Groove
Barcode
[5056167166603]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tom Misch
Альбом (сингл)
Quarantine Sessions
Жанр
Soul
Трек-лист
Chain Reaction, Cranes In The Sky, For Carol, Gypsy Woman, Parabens, Smells Like Teen Spirit, The Wilhelm Scream, Missing You
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tom Misch - Quarantine Sessions (5056167166603) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Chain Reaction, Cranes In The Sky, For Carol, Gypsy Woman, Parabens, Smells Like Teen Spirit, The Wilhelm Scream, Missing You



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Tom Misch - Quarantine Sessions (5056167166603) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beyond The Groove
Barcode
[5056167166603]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tom Misch
Альбом (сингл)
Quarantine Sessions
Жанр
Soul
Трек-лист
Chain Reaction, Cranes In The Sky, For Carol, Gypsy Woman, Parabens, Smells Like Teen Spirit, The Wilhelm Scream, Missing You
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Chain Reaction, Cranes In The Sky, For Carol, Gypsy Woman, Parabens, Smells Like Teen Spirit, The Wilhelm Scream, Missing You


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tom Misch - Quarantine Sessions (5056167166603) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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