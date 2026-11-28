Charles Mingus - Mingus Ah Um (8437012830844) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Charles Mingus - Mingus Ah Um (8437012830844) виниловая пластинка
Mingus Ah Um, записанный с участием звездной группы, включая Джимми Неппера, Джона Хэнди, Букера Эрвина и Кертиса Портера (он же Шафи Хади), стал первым альбомом Чарльза Мингуса для Columbia. The Penguin Guide to Jazz назвал этот альбом «расширенной данью предкам» и наградил его одной из своих редких корон. Прием также был хорошим, когда Mingus Ah Um был впервые выпущен. Леонард Физер дал альбому пятизвездочную оценку в журнале Down Beat, заявив: «Давайте сначала успокоимся по поводу этого странного названия: это искажение воображаемого латинского склонения (mingus-minga-mingum). Не спрашивайте, почему. Мне кажется, Мингус теперь полностью нашел себя, нашел свое личное и жизненное направление. Это неизменно захватывающий и стимулирующий набор. Мингусу есть что сказать, он знает, как и через кого это сказать, и все это изложено с коммуникативной авторитетностью».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитAir - Talkie Walkie (0724359660011) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитJohn Coltrane - My Favorite Things (0081227535018) виниловая пла...
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитDoors - Strange Days (Stereo) (0081227986513) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитGreen Day - Dookie (0093624986959) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитChic - Chic'S Greatest Hits (0081227944186) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитJean Michel Jarre - Chronology (0190758282619) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитA-HA - Headlines & Deadlines: The Hits Of a-ha (0603497860173) в...
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитEnya - Watermark (0022924387517) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитRage Against The Machine - Evil Empire (0190758512013) виниловая...
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитSystem Of A Down - Mezmerize (0190758656113) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитTim Bowness - Late Night Laments (0194397832211) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитGraham Nash - Over The Years... The Demos (0603497856169) винило...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Charles Mingus - Mingus Ah Um (8437012830844) виниловая пластинка