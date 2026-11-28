Goldfrapp - The Love Invention (4050538883756) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Goldfrapp - The Love Invention (4050538883756) виниловая пластинка
Элисон Голдфрапп установила высокую планку для британского синти-попа 21 века, и она ведь, по сути, только начинает! Семь альбомов певицы, автора песен и продюсера из Лондона в составе Goldfrapp отличались непоколебимой современностью и шестым чувством к звукам, более стойким, чем любые тенденции. С выходом ее сольного дебютного альбома The Love Invention - электрифицирующей танцевально-поп-сюиты - ее многогранная музыкальность достигает нового пика. The Love Invention знаменует пробуждение Элисон в качестве жрицы танцпола, в захватывающей демонстрации влияния диско и хауса, которые всегда были в основе ее музыкальной ДНК. Песня So Hard So Hot передает мимолетную радость танцпола с ее гимническим хаус-битом, дискотечными хлопушками и соблазнительным вокалом Элисон. Ощущение раскованности проходит через такие яркие моменты альбома, как In Electric Blue, тоскующий синти-поп с припевом, блаженным, как первые бабочки любви. В песне Never Stop она утопает в порыве всеохватывающей любви в приподнятом, эластичном ритме, возвышенный синти-поп Fever - это ода пьянящему величию танцпола, с припевом, который взрывается, словно детонатор пушки с блестками.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитChet Baker - I Get Chet (3770024955057) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 980 руб.745 руб. в СплитFrida, Shine (0602557441772) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитDeftones - Adrenaline (0093624957812) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитDoors - The Doors (Stereo) (0081227986506) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитFleetwood Mac - Greatest Hits (0081227959357) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитBillie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитMichael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитCurtis Mayfield - Curtis (0081227965570) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитVan Morrison - Moondance (0081227950354) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитYes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитElectric Light Orchestra - Time (0889853708819) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитIron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая ...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Goldfrapp - The Love Invention (4050538883756) виниловая пластинка