Van Morrison - Moondance (0081227950354) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.10.2015
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
MOONDANCE
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 99204
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227950354
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.10.2015
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
MOONDANCE
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Van Morrison - Moondance (0081227950354) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Stoned Me
|A2
|Moondance
|A3
|Crazy Love
|A4
|Caravan
|A5
|Into The Mystic
|B1
|Come Running
|B2
|These Dreams Of You
|B3
|Brand New Day
|B4
|Everyone
|B5
|Glad Tidings
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
81227950354
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
30.10.2015
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
MOONDANCE
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
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Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Stoned Me
|A2
|Moondance
|A3
|Crazy Love
|A4
|Caravan
|A5
|Into The Mystic
|B1
|Come Running
|B2
|These Dreams Of You
|B3
|Brand New Day
|B4
|Everyone
|B5
|Glad Tidings
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