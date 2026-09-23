Godsticks - Inescapable (0802644804392) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Godsticks - Inescapable (0802644804392) виниловая пластинка
Погрузитесь в энергичный и проникновенный мир музыки с альбомом Godsticks "Inescapable" на черном виниле. Этот неповторимый релиз подарит вам невероятное аудио-путешествие, которое захватит ваше воображение и оставит удивительные впечатления. Godsticks - это коллектив, известный своим необычным сочетанием прогрессивного рока, фьюжн-метала и альтернативного звучания. Их музыка переплетает виртуозную игру на гитаре и барабанах, эмоциональные вокальные линии и перепады настроения, создавая неповторимый саунд и глубокие тексты. "Inescapable" - это непреложное доказательство мастерства Godsticks. Каждая композиция на альбоме пропитана яркостью и экспрессией, поднимая настроение и вызывая поток эмоций. От динамичных гитарных риффов до завораживающих соло, эта пластинка погрузит вас в захватывающий мир звуков и мелодий. Черный винил является элегантным и стильным выбором для поклонников музыки Godsticks. Он символизирует силу и удивительную глубину идеи "Inescapable". С благородным черным цветом этот альбом станет не только ярким представителем вашей коллекции пластинок, но и потрясающим звуковым компаньоном. Не упустите возможность купить эту уникальную черную виниловую пластинку Godsticks / Inescapable (Black) (1LP) и окунуться в мир замечательной музыки. Оформите свой заказ прямо сейчас и наслаждайтесь неповторимым звучанием этого альбома, который станет настоящим драгоценным камнем вашей музыкальной коллекции.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 300 руб.825 руб. в СплитElvis Presley - Love Songs (Pink) (5060348583639) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитMiles Davis - Sketches Of Spain (8437012830998) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитWes Montgomery - Movin' Along (8436569192276) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитJimmy Smith - Bashin' (8436569193792) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитOscar Peterson - Plays Cole Porter (8437016248263) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитMiles Davis - Birth Of The Cool (8437016248249) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитAC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитBring Me The Horizon - That’S The Spirit (LP, CD) (0888751309012...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитMichael Buble - Crazy Love (0093624971948) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитPeter Frampton - Forgets The Words (2Lp)(Lim Ed.,Etched Vinyl) (...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитThe Doors - The Doors (Mono) (Remastered) (0081227978884) винило...
-
В наличииЦена 3 320 руб.830 руб. в СплитElectric Light Orchestra - All Over The World: The Very Best Of ...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Отзывы о товаре Godsticks - Inescapable (0802644804392) виниловая пластинка