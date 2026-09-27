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4029759149002, Yes, Songs From Tsongas виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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4029759149002, Yes, Songs From Tsongas виниловая пластинка

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4029759149002, Виниловая пластинка Yes, Songs From Tsongas - фото 1
4029759149002, Виниловая пластинка Yes, Songs From Tsongas - фото 2
4029759149002, Виниловая пластинка Yes, Songs From Tsongas - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 4029759149002, Виниловая пластинка Yes, Songs From Tsongas - фото 1
  • 4029759149002, Виниловая пластинка Yes, Songs From Tsongas - фото 2
  • 4029759149002, Виниловая пластинка Yes, Songs From Tsongas - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 570 руб. 
Начислим 234 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642526
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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4029759149002, Yes, Songs From Tsongas виниловая пластинка
7 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 4029759149002, Yes, Songs From Tsongas виниловая пластинка

Музыкальный альбом – Билли Кобэм. Билли Кобэм — американский джазовый барабанщик панамского происхождения, композитор и лидер биг-бэнда.

Отзывы о товаре 4029759149002, Yes, Songs From Tsongas виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Музыкальный альбом – Билли Кобэм. Билли Кобэм — американский джазовый барабанщик панамского происхождения, композитор и лидер биг-бэнда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


4029759149002, Yes, Songs From Tsongas виниловая пластинка - купить по цене 7570 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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