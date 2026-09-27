The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
The Beatles (White Album)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 401674
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Характеристики
Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beatles
Barcode
[0602567696865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
The Beatles (White Album)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Back In The U.S.S.R., Dear Prudence, Glass Onion, Ob-La-Di, Ob-La-Da, Wild Honey Pie, The Continuing Story Of Bungalow Bill, While My Guitar Gently Weeps, Happiness Is A Warm Gun, Martha My Dear, I’m So Tired, Blackbird, Piggies, Rocky Racoon, Don’t Pass Me By, It In The Road?, I Will, Julia, Birthday, Yer Blues, Mother Nature’s Son, Everybody’s Got Something To Hide Except Me And My Monkey, Sexy Sadie, Helter Skelter, Long, Long, Long, Revolution 1, Honey Pie, Savoy Truffle, Cry Baby CryCry Bab
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
открытки
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Beatles - The Beatles (White Album) (0602567696865) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Back In The U.S.S.R.
|A2
|Dear Prudence
|A3
|Glass Onion
|A4
|Ob-La-Di, Ob-La-Da
|A5
|Wild Honey Pie
|A6
|The Continuing Story Of Bungalow Bill
|A7
|While My Guitar Gently Weeps
|A8
|Happiness Is A Warm Gun
|B1
|Martha My Dear
|B2
|I'm So Tired
|B3
|Blackbird
|B4
|Piggies
|B5
|Rocky Raccoon
|B6
|Don't Pass Me By
|B7
|Why Don't We Do It In The Road
|B8
|I Will
|B9
|Julia
|C1
|Birthday
|C2
|Yer Blues
|C3
|Mother Nature's Son
|C4
|Everybody's Got Something To Hide Except Me And My Monkey
|C5
|Sexy Sadie
|C6
|Helter Skelter
|C7
|Long, Long, Long
|D1
|Revolution 1
|D2
|Honey Pie
|D3
|Savoy Truffle
|D4
|Cry Baby Cry
|D5
|Revolution 9
|D6
|Good Night
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Теги товара: The Beatles, Поп-музыка
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Бренд
Beatles
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beatles
Barcode
[0602567696865]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
The Beatles (White Album)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Back In The U.S.S.R., Dear Prudence, Glass Onion, Ob-La-Di, Ob-La-Da, Wild Honey Pie, The Continuing Story Of Bungalow Bill, While My Guitar Gently Weeps, Happiness Is A Warm Gun, Martha My Dear, I’m So Tired, Blackbird, Piggies, Rocky Racoon, Don’t Pass Me By, It In The Road?, I Will, Julia, Birthday, Yer Blues, Mother Nature’s Son, Everybody’s Got Something To Hide Except Me And My Monkey, Sexy Sadie, Helter Skelter, Long, Long, Long, Revolution 1, Honey Pie, Savoy Truffle, Cry Baby CryCry Bab
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
открытки
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Back In The U.S.S.R.
|A2
|Dear Prudence
|A3
|Glass Onion
|A4
|Ob-La-Di, Ob-La-Da
|A5
|Wild Honey Pie
|A6
|The Continuing Story Of Bungalow Bill
|A7
|While My Guitar Gently Weeps
|A8
|Happiness Is A Warm Gun
|B1
|Martha My Dear
|B2
|I'm So Tired
|B3
|Blackbird
|B4
|Piggies
|B5
|Rocky Raccoon
|B6
|Don't Pass Me By
|B7
|Why Don't We Do It In The Road
|B8
|I Will
|B9
|Julia
|C1
|Birthday
|C2
|Yer Blues
|C3
|Mother Nature's Son
|C4
|Everybody's Got Something To Hide Except Me And My Monkey
|C5
|Sexy Sadie
|C6
|Helter Skelter
|C7
|Long, Long, Long
|D1
|Revolution 1
|D2
|Honey Pie
|D3
|Savoy Truffle
|D4
|Cry Baby Cry
|D5
|Revolution 9
|D6
|Good Night
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Теги товара: The Beatles, Поп-музыка
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