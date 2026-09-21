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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dark Tranquillity
Альбом (сингл)
Endtime Signals
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695077
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Shivers and Voids, Unforgivable, Neuronal Fire, Not Nothing, Drowned out Voices, One of Us is Gone, The Last Imagination, Enforced Perspective, Our Disconnect, Wayward Eyes, A Bleaker Sun, False Reflection, Zero Sum (Bonus), In Failure (Bonus), Etching
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dark Tranquillity - Endtime Signals (coloured) (0198028068819) виниловая пластинка
Endtime Signals, новый альбом шведской метал-группы Dark Tranquillity, транслирует всю тревогу, страх и смятение мира в 12 захватывающих, воодушевляющих треках. Лимитированное Deluxe издание в гейтфолде на виниле цвета Midnight haze и черном виниле с гравировкой на 2-й стороне и двумя бонус треками.. Endtime Signals — это катарсис и тьма, решимость и согласие. Обновленный состав — Йоаким Страндберг Нильссон (ударные) и Кристиан Янссон (бас) присоединяются к Микаэлю Станне (вокал), Мартину Брендстрёму (клавишные) и Йохану Рейнхольдцу (гитары) — означает, что для Dark Tranquillity наступила новая эра. С привлекающим внимание кавером от Sundin и «живым» продакшеном от Брендстрёма (Rogue Music) и звукорежиссурой Александра Баклунда (Fascination Street Studios), а также высокооктановым сведением и мастерингом от Йенса Богрена (Ihsahn, At The Gates) альбом объединяет все инновационное песенное мастерство Dark Tranquillity в непревзойденный, обширный опыт.
Shivers and Voids, Unforgivable, Neuronal Fire, Not Nothing, Drowned out Voices, One of Us is Gone, The Last Imagination, Enforced Perspective, Our Disconnect, Wayward Eyes, A Bleaker Sun, False Reflection, Zero Sum (Bonus), In Failure (Bonus), Etching
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Endtime Signals, новый альбом шведской метал-группы Dark Tranquillity, транслирует всю тревогу, страх и смятение мира в 12 захватывающих, воодушевляющих треках. Лимитированное Deluxe издание в гейтфолде на виниле цвета Midnight haze и черном виниле с гравировкой на 2-й стороне и двумя бонус треками.. Endtime Signals — это катарсис и тьма, решимость и согласие. Обновленный состав — Йоаким Страндберг Нильссон (ударные) и Кристиан Янссон (бас) присоединяются к Микаэлю Станне (вокал), Мартину Брендстрёму (клавишные) и Йохану Рейнхольдцу (гитары) — означает, что для Dark Tranquillity наступила новая эра. С привлекающим внимание кавером от Sundin и «живым» продакшеном от Брендстрёма (Rogue Music) и звукорежиссурой Александра Баклунда (Fascination Street Studios), а также высокооктановым сведением и мастерингом от Йенса Богрена (Ihsahn, At The Gates) альбом объединяет все инновационное песенное мастерство Dark Tranquillity в непревзойденный, обширный опыт.
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