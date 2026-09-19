OST - John Wick: Chapter 2 (Joel J. Richard & Tyler Bates) (0888072122987) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Joel J. Richard & Tyler Bates
Альбом (сингл)
John Wick: Chapter 2
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402752
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072122987]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Joel J. Richard & Tyler Bates
Альбом (сингл)
John Wick: Chapter 2
Жанр
House
Трек-лист
Ciscandra Nostalghia - Plastic Heart, Tyler Bates And Joel J. Richard - Shark Chevelle, Tyler Bates And Joel J. Richard - Man Of Focus, Tyler Bates And Joel J. Richard - Sumo Showdown, Tyler Bates And Joel J. Richard - Peace & Vodka, Tyler Bates And Joel J. Richard - Missing Helen, Tyler Bates And Joel J. Richard - Back In The Ground, Tyler Bates And Joel J. Richard - Santino, Tyler Bates And Joel J. Richard - Walk To Museum, Tyler Bates And Joel J. Richard - Guns & Turtlenecks, Tyler Bates And
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - John Wick: Chapter 2 (Joel J. Richard & Tyler Bates) (0888072122987) виниловая пластинка
Track List
|1
|Ciscandra Nostalghia – Plastic Heart
|2:50
|2
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Shark Chevelle
|1:18
|3
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Man Of Focus
|3:24
|4
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Sumo Showdown
|3:21
|5
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Peace & Vodka
|3:00
|6
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Missing Helen
|2:16
|7
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Back In The Ground
|2:23
|8
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Santino
|5:49
|9
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Walk To Museum
|1:04
|10
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Guns & Turtlenecks
|1:41
|11
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Wick In Rome
|2:29
|12
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Suits Maps And Guns
|5:05
|13
|Ciscandra Nostalghia – Fool
|2:59
|14
|Le Castle Vania – John Wick Mode
|3:07
|15
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Razor Bath
|5:30
|16
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Catacombs
|3:49
|17
|Tyler Bates, Joel J. Richard – La Vendetta
|3:40
|18
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Fountain Foes
|2:07
|19
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Knives On A Train
|2:42
|20
|Joel J. Richard – Presto Museum Battle
|2:54
|21
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Mirror Mayhem
|4:29
|22
|Tyler Bates, Joel J. Richard – John Wick Reckoning
|3:02
|23
|Jerry Cantrell – A Job To Do
|4:51
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072122987]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Joel J. Richard & Tyler Bates
Альбом (сингл)
John Wick: Chapter 2
Жанр
House
Трек-лист
Ciscandra Nostalghia - Plastic Heart, Tyler Bates And Joel J. Richard - Shark Chevelle, Tyler Bates And Joel J. Richard - Man Of Focus, Tyler Bates And Joel J. Richard - Sumo Showdown, Tyler Bates And Joel J. Richard - Peace & Vodka, Tyler Bates And Joel J. Richard - Missing Helen, Tyler Bates And Joel J. Richard - Back In The Ground, Tyler Bates And Joel J. Richard - Santino, Tyler Bates And Joel J. Richard - Walk To Museum, Tyler Bates And Joel J. Richard - Guns & Turtlenecks, Tyler Bates And
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|1
|Ciscandra Nostalghia – Plastic Heart
|2:50
|2
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Shark Chevelle
|1:18
|3
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Man Of Focus
|3:24
|4
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Sumo Showdown
|3:21
|5
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Peace & Vodka
|3:00
|6
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Missing Helen
|2:16
|7
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Back In The Ground
|2:23
|8
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Santino
|5:49
|9
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Walk To Museum
|1:04
|10
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Guns & Turtlenecks
|1:41
|11
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Wick In Rome
|2:29
|12
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Suits Maps And Guns
|5:05
|13
|Ciscandra Nostalghia – Fool
|2:59
|14
|Le Castle Vania – John Wick Mode
|3:07
|15
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Razor Bath
|5:30
|16
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Catacombs
|3:49
|17
|Tyler Bates, Joel J. Richard – La Vendetta
|3:40
|18
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Fountain Foes
|2:07
|19
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Knives On A Train
|2:42
|20
|Joel J. Richard – Presto Museum Battle
|2:54
|21
|Tyler Bates, Joel J. Richard – Mirror Mayhem
|4:29
|22
|Tyler Bates, Joel J. Richard – John Wick Reckoning
|3:02
|23
|Jerry Cantrell – A Job To Do
|4:51
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OST - John Wick: Chapter 2 (Joel J. Richard & Tyler Bates) (0888072122987) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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