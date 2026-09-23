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Daniel Villarreal - Lados B (0789993993710) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Daniel Villarreal - Lados B (0789993993710) виниловая пластинка

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Daniel Villarreal - Lados B (0789993993710) виниловая пластинка - фото 1
Daniel Villarreal - Lados B (0789993993710) виниловая пластинка - фото 2
Daniel Villarreal - Lados B (0789993993710) виниловая пластинка - фото 3
Daniel Villarreal - Lados B (0789993993710) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Daniel Villarreal
Альбом (сингл)
Lados B
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Daniel Villarreal - Lados B (0789993993710) виниловая пластинка - фото 1
  • Daniel Villarreal - Lados B (0789993993710) виниловая пластинка - фото 2
  • Daniel Villarreal - Lados B (0789993993710) виниловая пластинка - фото 3
  • Daniel Villarreal - Lados B (0789993993710) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642442
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Daniel Villarreal - Lados B (0789993993710) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0789993993710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Daniel Villarreal
Альбом (сингл)
Lados B
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Daniel Villarreal - Lados B (0789993993710) виниловая пластинка

Альбом Lados B от Daniel Villarreal — это сборник его наиболее проникновенной и оригинальной музыки. Каждый трек на этой пластинке наполнен нежностью, страстью и интимностью, отражая глубокие эмоции исполнителя. Мастерство Villarreal и его способность передать чувства через музыку оставят непередаваемое впечатление. Виниловая пластинка Daniel Villarreal / Lados B (Black) (1LP) выполнена в классическом черном цвете, что придает ей стильный и элегантный вид. Этот альбом — для настоящих ценителей музыки, которые хотят разбогатить свою коллекцию исключительными произведениями. Купить виниловую пластинку Daniel Villarreal / Lados B (Black) (1LP) — это возможность окунуться в истинное искусство музыки, избегая цифровой обработки и наслаждаясь настоящим звуком в настоящем формате.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Daniel Villarreal - Lados B (0789993993710) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0789993993710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Daniel Villarreal
Альбом (сингл)
Lados B
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом Lados B от Daniel Villarreal — это сборник его наиболее проникновенной и оригинальной музыки. Каждый трек на этой пластинке наполнен нежностью, страстью и интимностью, отражая глубокие эмоции исполнителя. Мастерство Villarreal и его способность передать чувства через музыку оставят непередаваемое впечатление. Виниловая пластинка Daniel Villarreal / Lados B (Black) (1LP) выполнена в классическом черном цвете, что придает ей стильный и элегантный вид. Этот альбом — для настоящих ценителей музыки, которые хотят разбогатить свою коллекцию исключительными произведениями. Купить виниловую пластинку Daniel Villarreal / Lados B (Black) (1LP) — это возможность окунуться в истинное искусство музыки, избегая цифровой обработки и наслаждаясь настоящим звуком в настоящем формате.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Daniel Villarreal - Lados B (0789993993710) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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