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Crippled Black Phoenix - The Resurrectionists (0802644891613) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Crippled Black Phoenix - The Resurrectionists (0802644891613) виниловая пластинка

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Crippled Black Phoenix - The Resurrectionists (0802644891613) виниловая пластинка - фото 1
Crippled Black Phoenix - The Resurrectionists (0802644891613) виниловая пластинка - фото 2
Crippled Black Phoenix - The Resurrectionists (0802644891613) виниловая пластинка - фото 3
Crippled Black Phoenix - The Resurrectionists (0802644891613) виниловая пластинка - фото 4
Crippled Black Phoenix - The Resurrectionists (0802644891613) виниловая пластинка - фото 5
Crippled Black Phoenix - The Resurrectionists (0802644891613) виниловая пластинка - фото 6
Crippled Black Phoenix - The Resurrectionists (0802644891613) виниловая пластинка - фото 7
Crippled Black Phoenix - The Resurrectionists (0802644891613) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Crippled Black Phoenix
Альбом (сингл)
The Resurrectionists
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Crippled Black Phoenix - The Resurrectionists (0802644891613) виниловая пластинка - фото 1
  • Crippled Black Phoenix - The Resurrectionists (0802644891613) виниловая пластинка - фото 2
  • Crippled Black Phoenix - The Resurrectionists (0802644891613) виниловая пластинка - фото 3
  • Crippled Black Phoenix - The Resurrectionists (0802644891613) виниловая пластинка - фото 4
  • Crippled Black Phoenix - The Resurrectionists (0802644891613) виниловая пластинка - фото 5
  • Crippled Black Phoenix - The Resurrectionists (0802644891613) виниловая пластинка - фото 6
  • Crippled Black Phoenix - The Resurrectionists (0802644891613) виниловая пластинка - фото 7
  • Crippled Black Phoenix - The Resurrectionists (0802644891613) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642362
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Crippled Black Phoenix - The Resurrectionists (0802644891613) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644891613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Crippled Black Phoenix
Альбом (сингл)
The Resurrectionists
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Burnt Reynolds, Rise Up And Fight, Whissendine, Crossing The Bar, 200 Tons Of Bad Luck, Please Do Not Stay Here, Song For The Loved, A Hymn For A Lost Soul, 444, Littlestep, Human Nature Dictates The Downfall Of Humans
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Crippled Black Phoenix - The Resurrectionists (0802644891613) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Crippled Black Phoenix / The Resurrectionists - это настоящая находка для ценителей пост-рока и экспериментальной музыки. Альбом The Resurrectionists от группы Crippled Black Phoenix обладает уникальным звучанием, которое смешивает меланхолию, эпические аранжировки и глубокие тексты. Этот двойной LP представляет собой сильное музыкальное путешествие, которое охватывает разнообразные эмоции и атмосферы. Каждая композиция на пластинке The Resurrectionists переносит слушателя в мир интенсивных звуков и захватывающих мелодий. Виниловая пластинка Crippled Black Phoenix / The Resurrectionists выполнена в классическом черном дизайне, отражающем глубину и эстетику этого музыкального произведения. На этой пластинке вы найдете уникальный саунд, который станет настоящим сокровищем в вашей коллекции винила.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Crippled Black Phoenix - The Resurrectionists (0802644891613) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644891613]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Crippled Black Phoenix
Альбом (сингл)
The Resurrectionists
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Burnt Reynolds, Rise Up And Fight, Whissendine, Crossing The Bar, 200 Tons Of Bad Luck, Please Do Not Stay Here, Song For The Loved, A Hymn For A Lost Soul, 444, Littlestep, Human Nature Dictates The Downfall Of Humans
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
Описание
Виниловая пластинка Crippled Black Phoenix / The Resurrectionists - это настоящая находка для ценителей пост-рока и экспериментальной музыки. Альбом The Resurrectionists от группы Crippled Black Phoenix обладает уникальным звучанием, которое смешивает меланхолию, эпические аранжировки и глубокие тексты. Этот двойной LP представляет собой сильное музыкальное путешествие, которое охватывает разнообразные эмоции и атмосферы. Каждая композиция на пластинке The Resurrectionists переносит слушателя в мир интенсивных звуков и захватывающих мелодий. Виниловая пластинка Crippled Black Phoenix / The Resurrectionists выполнена в классическом черном дизайне, отражающем глубину и эстетику этого музыкального произведения. На этой пластинке вы найдете уникальный саунд, который станет настоящим сокровищем в вашей коллекции винила.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Crippled Black Phoenix - The Resurrectionists (0802644891613) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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