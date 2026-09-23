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Alice Cooper - Road (coloured) (4029759188452) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alice Cooper - Road (coloured) (4029759188452) виниловая пластинка

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Alice Cooper - Road (coloured) (4029759188452) виниловая пластинка - фото 1
Alice Cooper - Road (coloured) (4029759188452) виниловая пластинка - фото 2
Alice Cooper - Road (coloured) (4029759188452) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
Road
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Alice Cooper - Road (coloured) (4029759188452) виниловая пластинка - фото 1
  • Alice Cooper - Road (coloured) (4029759188452) виниловая пластинка - фото 2
  • Alice Cooper - Road (coloured) (4029759188452) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642351
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Alice Cooper - Road (coloured) (4029759188452) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759188452]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
Road
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alice Cooper - Road (coloured) (4029759188452) виниловая пластинка

Выбирайте виниловую пластинку Alice Cooper / Road (Blue Black Yellow Splatter, 45 RPM, Limited) (2LP) и окунитесь в уникальный мир звука и шоу-бизнеса Алиса Купера. Этот альбом - настоящая классика рок-музыки, которая привлекает внимание своим ярким и эксцентричным стилем. Alice Cooper, легендарный артист и шок-рок икона, предлагает вам незабываемое путешествие через бесконечные просторы рока. Альбом Road гарантирует вам адреналиновый взрыв энергии и неукротимую силу звука. Виниловая пластинка Alice Cooper / Road (Blue Black Yellow Splatter, 45 RPM, Limited) (2LP) имеет уникальный дизайн с синими, черными и желтыми разводами, которые символизируют атмосферу концертного выступления Алиса Купера. Это лимитированное издание, которое позволит вам стать обладателем чего-то по-настоящему особенного. Если вы ищете качественный звук, духовные подъемы и незабываемые эмоции, то приобретение виниловой пластинки Alice Cooper / Road (Blue Black Yellow Splatter, 45 RPM, Limited) (2LP) станет отличным выбором. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и погрузиться в мир истинной рок-музыки!



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Alice Cooper - Road (coloured) (4029759188452) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759188452]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Alice Cooper
Альбом (сингл)
Road
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Выбирайте виниловую пластинку Alice Cooper / Road (Blue Black Yellow Splatter, 45 RPM, Limited) (2LP) и окунитесь в уникальный мир звука и шоу-бизнеса Алиса Купера. Этот альбом - настоящая классика рок-музыки, которая привлекает внимание своим ярким и эксцентричным стилем. Alice Cooper, легендарный артист и шок-рок икона, предлагает вам незабываемое путешествие через бесконечные просторы рока. Альбом Road гарантирует вам адреналиновый взрыв энергии и неукротимую силу звука. Виниловая пластинка Alice Cooper / Road (Blue Black Yellow Splatter, 45 RPM, Limited) (2LP) имеет уникальный дизайн с синими, черными и желтыми разводами, которые символизируют атмосферу концертного выступления Алиса Купера. Это лимитированное издание, которое позволит вам стать обладателем чего-то по-настоящему особенного. Если вы ищете качественный звук, духовные подъемы и незабываемые эмоции, то приобретение виниловой пластинки Alice Cooper / Road (Blue Black Yellow Splatter, 45 RPM, Limited) (2LP) станет отличным выбором. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и погрузиться в мир истинной рок-музыки!


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alice Cooper - Road (coloured) (4029759188452) виниловая пластинка - по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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