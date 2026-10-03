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8718469533916, Church, The, Starfish виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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8718469533916, Church, The, Starfish виниловая пластинка

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8718469533916, Church, The, Starfish виниловая пластинка - фото 1
8718469533916, Church, The, Starfish виниловая пластинка - фото 2
8718469533916, Church, The, Starfish виниловая пластинка - фото 3
8718469533916, Church, The, Starfish виниловая пластинка - фото 4
8718469533916, Church, The, Starfish виниловая пластинка - фото 5
8718469533916, Church, The, Starfish виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
The Church
Альбом (сингл)
Starfish
Жанр
рок, альтернатива
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 8718469533916, Church, The, Starfish виниловая пластинка - фото 1
  • 8718469533916, Church, The, Starfish виниловая пластинка - фото 2
  • 8718469533916, Church, The, Starfish виниловая пластинка - фото 3
  • 8718469533916, Church, The, Starfish виниловая пластинка - фото 4
  • 8718469533916, Church, The, Starfish виниловая пластинка - фото 5
  • 8718469533916, Church, The, Starfish виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642328
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469533916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
The Church
Альбом (сингл)
Starfish
Жанр
рок, альтернатива
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8718469533916, Church, The, Starfish виниловая пластинка

Альбом Starfish от The Church является одним из их наиболее знаковых произведений. Эта замечательная пластинка объединяет пост-панк, новую волну и альтернативный рок в необыкновенном звуковом путешествии. Каждая песня на этой пластинке - настоящий жемчужина, исполненная мелодичности и глубины текстов. От мистической атмосферы до граничащего с эпическим звучания, Starfish уносит вас в иные музыкальные пространства.

Отзывы о товаре 8718469533916, Church, The, Starfish виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469533916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
The Church
Альбом (сингл)
Starfish
Жанр
рок, альтернатива
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Развернуть
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Китай
Описание
Альбом Starfish от The Church является одним из их наиболее знаковых произведений. Эта замечательная пластинка объединяет пост-панк, новую волну и альтернативный рок в необыкновенном звуковом путешествии. Каждая песня на этой пластинке - настоящий жемчужина, исполненная мелодичности и глубины текстов. От мистической атмосферы до граничащего с эпическим звучания, Starfish уносит вас в иные музыкальные пространства.
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Отзывы


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