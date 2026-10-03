Tesseract - War Of Being (0802644819914) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tesseract
Альбом (сингл)
War Of Being
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 642314
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644819914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tesseract
Альбом (сингл)
War Of Being
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Natural Disaster, Echoes, The Grey, Legion, Tender, War Of Being, Sirens, Burden, Sacrifice
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tesseract - War Of Being (0802644819914) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Natural Disaster, Echoes, The Grey, Legion, Tender, War Of Being, Sirens, Burden, Sacrifice
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644819914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tesseract
Альбом (сингл)
War Of Being
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Natural Disaster, Echoes, The Grey, Legion, Tender, War Of Being, Sirens, Burden, Sacrifice
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Natural Disaster, Echoes, The Grey, Legion, Tender, War Of Being, Sirens, Burden, Sacrifice
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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