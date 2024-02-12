Joe Bonamassa - So, It's Like That (coloured) (8712725746393) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Joe Bonamassa - So, It's Like That (coloured) (8712725746393) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Joe Bonamassa / So Its Like That - красный винил (2LP). Окунитесь в потрясающий мир блюз-рока с виниловой пластинкой Joe Bonamassa / So Its Like That. Это специальное издание в красном виниле, созданное для настоящих ценителей музыки. Joe Bonamassa - виртуозный гитарист и исполнитель, будущая легенда блюз-музыки. Его музыка сочетает в себе энергию рок-н-ролла и глубину истинного блюза. На этой пластинке вы услышите невероятное мастерство гитары и мощный вокал Joe Bonamassa, который проникает прямо в душу слушателя. So Its Like That - один из самых популярных альбомов Joe Bonamassa, который принес ему заслуженное признание и множество похвал от критиков. Здесь вы найдете захватывающие треки, такие как Blues Deluxe, Pain and Sorrow, Had to Cry Today и многие другие. Эти песни заставят вас окунуться в глубины блюза и прочувствовать каждую ноту.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Достоинства:
Переиздание на 2-ом , цветном виниле.
Недостатки:
НЕТ.
Комментарий:
2-ой альбом исполнителя блюз-рока. Входит в лучшие альбомы Joe Bonamassa, многообразие музыкального материала и разноплановость аранжировок завораживает. Звук отменный, Полиграфия на высоте. Рекомендую в любую коллекцию.
В Котофото по очень демократичной цене.
Отзывы о товаре Joe Bonamassa - So, It's Like That (coloured) (8712725746393) виниловая пластинка
Достоинства:
Переиздание на 2-ом , цветном виниле.
Недостатки:
НЕТ.
Комментарий:
2-ой альбом исполнителя блюз-рока. Входит в лучшие альбомы Joe Bonamassa, многообразие музыкального материала и разноплановость аранжировок завораживает. Звук отменный, Полиграфия на высоте. Рекомендую в любую коллекцию.
В Котофото по очень демократичной цене.