Gilles Peterson - Gilles Peterson Presents International Anthem (0634457199231) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Gilles Peterson - Gilles Peterson Presents International Anthem (0634457199231) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gilles Peterson–Chicago, January 13th, 2020, Makaya McCraven–The Jaunt, Junius Paul–As?, Dezron Douglas, Brandee Younger–The Creator Has A Master Plan, Resavoir–Taking Flight, Irreversible Entanglements–Open The Gates, Angel Bat Dawid–We Are Starzz, Rob Mazurek, Exploding Star Orchestra–Abstract Dark Energy (Parable 9), Gilles Peterson–The Most Amazing Time, Damon Locks, Damon Locks Black Monument Ensemble–Rebuild A Nation, Dos Santos–A Shot In The Dark, Daniel Villarreal (2)–In/On, Anna Butterss–Pokemans, SML (4)–Industry, Jeremiah Chiu, Marta Sofia Honer–S?acko, Jeff Parker–Cliche, Jamire Williams–And Then the Anointing Fell, Carlos Ni?o–Please, Wake Up., Thandi Ntuli With Carlos Ni?o–Voice And Tongo Experiment, Tom Skinner–Quiet As It's Kept, Ruth Goller–Next Time I Keep My Hands Down, Alabaster DePlume–A Gente Acaba (Vento Em Rosa), Gilles Peterson–Old Fashioned Chicago Music, Jaimie Branch–Theme 001 (Live), Tomin–Angela's Angel, Asher Gamedze–Melancholia, Ibelisse Guardia Ferragutti & Frank Rosaly–Mestizx (Brownswood Basement Live), Ben Lamar Gay–Oh Great Be The Lake, Charles Stepney–Step On Step
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