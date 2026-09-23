Busta Rhymes - Genesis (8719262000292) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
Busta Rhymes
Альбом (сингл)
GENESIS
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
В наличии
Код товара: 642276
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262000292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
Busta Rhymes
Альбом (сингл)
GENESIS
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Трек-лист
Intro, Part One: Ceo Interlude, Part Two: Dolemite Interlude, Everybody Rise Again, As I Come Back, Shut Em Down 2002, Genesis, Betta Stay Up In Your House, We Got What You Want, Truck Volume Interlude, Truck Volume, Pass The Courvoisier, Break Ya Neck, Bounce (Let Me See Ya Throw It), Holla, Wife In Law Interlude, Wife In Law, A** On Your Shoulders Interlude, A** On Your Shoulders, Ms. Cleo Interlude, Make It Hurt, What It Is, Theres Only One, You Aint F*ckin Wit Me, Match The Name With The Voi
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Busta Rhymes - Genesis (8719262000292) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Intro, Part One: Ceo Interlude, Part Two: Dolemite Interlude, Everybody Rise Again, As I Come Back, Shut Em Down 2002, Genesis, Betta Stay Up In Your House, We Got What You Want, Truck Volume Interlude, Truck Volume, Pass The Courvoisier, Break Ya Neck, Bounce (Let Me See Ya Throw It), Holla, Wife In Law Interlude, Wife In Law, A** On Your Shoulders Interlude, A** On Your Shoulders, Ms. Cleo Interlude, Make It Hurt, What It Is, Theres Only One, You Aint F*ckin Wit Me, Match The Name With The Voice, Bad Dreams
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262000292]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
Busta Rhymes
Альбом (сингл)
GENESIS
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Трек-лист
Intro, Part One: Ceo Interlude, Part Two: Dolemite Interlude, Everybody Rise Again, As I Come Back, Shut Em Down 2002, Genesis, Betta Stay Up In Your House, We Got What You Want, Truck Volume Interlude, Truck Volume, Pass The Courvoisier, Break Ya Neck, Bounce (Let Me See Ya Throw It), Holla, Wife In Law Interlude, Wife In Law, A** On Your Shoulders Interlude, A** On Your Shoulders, Ms. Cleo Interlude, Make It Hurt, What It Is, Theres Only One, You Aint F*ckin Wit Me, Match The Name With The Voi
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Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Intro, Part One: Ceo Interlude, Part Two: Dolemite Interlude, Everybody Rise Again, As I Come Back, Shut Em Down 2002, Genesis, Betta Stay Up In Your House, We Got What You Want, Truck Volume Interlude, Truck Volume, Pass The Courvoisier, Break Ya Neck, Bounce (Let Me See Ya Throw It), Holla, Wife In Law Interlude, Wife In Law, A** On Your Shoulders Interlude, A** On Your Shoulders, Ms. Cleo Interlude, Make It Hurt, What It Is, Theres Only One, You Aint F*ckin Wit Me, Match The Name With The Voice, Bad Dreams
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Busta Rhymes - Genesis (8719262000292) виниловая пластинка - по цене 4030 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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