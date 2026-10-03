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A Certain Ratio - 1982 (coloured) (5400863083656) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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A Certain Ratio - 1982 (coloured) (5400863083656) виниловая пластинка

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A Certain Ratio - 1982 (coloured) (5400863083656) виниловая пластинка - фото 1
A Certain Ratio - 1982 (coloured) (5400863083656) виниловая пластинка - фото 2
A Certain Ratio - 1982 (coloured) (5400863083656) виниловая пластинка - фото 3
A Certain Ratio - 1982 (coloured) (5400863083656) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
A Certain Ratio
Альбом (сингл)
1982
Жанр
Зарубежный инди-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • A Certain Ratio - 1982 (coloured) (5400863083656) виниловая пластинка - фото 1
  • A Certain Ratio - 1982 (coloured) (5400863083656) виниловая пластинка - фото 2
  • A Certain Ratio - 1982 (coloured) (5400863083656) виниловая пластинка - фото 3
  • A Certain Ratio - 1982 (coloured) (5400863083656) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642131
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
5.40E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
A Certain Ratio
Альбом (сингл)
1982
Жанр
Зарубежный инди-рок
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара A Certain Ratio - 1982 (coloured) (5400863083656) виниловая пластинка

1982 - студийный альбом 2023 года британской пост-панк группы A Certain Ratio. Это одиннадцатый полноформатный релиз команды. Издание на оранжевом виниле.. A Certain Ratio - пост-панк группа, которая была образована в Манчестере, Англия, в 1977 году. В ее первоначальный состав входили Саймон Топпинг (вокал), Мартин Москроп (гитара, труба), Питер Террелл (гитара), Джез Керр (бас), Дональд Джонсон (ударные) и Марта Тилсон (вокал, перкуссия). Группа выпустила свой первый сингл, All Night Party, в 1979 году, а затем дебютный альбом, The Graveyard and the Ballroom, в 1980 году. Их ранняя музыка находилась под сильным влиянием панка, фанка и джаза и характеризовалась угловатыми гитарными рифами и танцевальными ритмами.. A Certain Ratio продолжали выпускать альбомы на протяжении 1980-х годов, включая To Each. (1981), Sextet (1982) и Id Like To See You Again (1982). В это время они также сотрудничали с другими исполнителями, включая Грейс Джонс, Talking Heads и Cabaret Voltaire. В 1990-х и 2000-х годах A Certain Ratio продолжали экспериментировать со своим звучанием, добавляя в него больше элементов электронной и танцевальной музыки. Они выпустили еще несколько альбомов, включая Up in Downsville (1992), Change the Station (1997) и Mind Made Up (2008). Несмотря на различные изменения состава за эти годы, A Certain Ratio остаются активными, продолжают гастролировать и выпускать новую музыку. Их влияние можно услышать в творчестве многих современных пост-панк и альтернативных групп.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
5.40E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
A Certain Ratio
Альбом (сингл)
1982
Жанр
Зарубежный инди-рок
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
1982 - студийный альбом 2023 года британской пост-панк группы A Certain Ratio. Это одиннадцатый полноформатный релиз команды. Издание на оранжевом виниле.. A Certain Ratio - пост-панк группа, которая была образована в Манчестере, Англия, в 1977 году. В ее первоначальный состав входили Саймон Топпинг (вокал), Мартин Москроп (гитара, труба), Питер Террелл (гитара), Джез Керр (бас), Дональд Джонсон (ударные) и Марта Тилсон (вокал, перкуссия). Группа выпустила свой первый сингл, All Night Party, в 1979 году, а затем дебютный альбом, The Graveyard and the Ballroom, в 1980 году. Их ранняя музыка находилась под сильным влиянием панка, фанка и джаза и характеризовалась угловатыми гитарными рифами и танцевальными ритмами.. A Certain Ratio продолжали выпускать альбомы на протяжении 1980-х годов, включая To Each. (1981), Sextet (1982) и Id Like To See You Again (1982). В это время они также сотрудничали с другими исполнителями, включая Грейс Джонс, Talking Heads и Cabaret Voltaire. В 1990-х и 2000-х годах A Certain Ratio продолжали экспериментировать со своим звучанием, добавляя в него больше элементов электронной и танцевальной музыки. Они выпустили еще несколько альбомов, включая Up in Downsville (1992), Change the Station (1997) и Mind Made Up (2008). Несмотря на различные изменения состава за эти годы, A Certain Ratio остаются активными, продолжают гастролировать и выпускать новую музыку. Их влияние можно услышать в творчестве многих современных пост-панк и альтернативных групп.


Теги товара: Цветной винил
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A Certain Ratio - 1982 (coloured) (5400863083656) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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