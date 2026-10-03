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Видеокамера дополнительная Navitel RE 5 DUAL 5.44м подходит для AR280 Dual, DMR175 NV, DR250 Dual, MR155 NV, R250 Dual, RC2 DUAL (упак.:1шт) купить с доставкой в Москве
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Видеокамера дополнительная Navitel RE 5 DUAL 5.44м подходит для AR280 Dual, DMR175 NV, DR250 Dual, MR155 NV, R250 Dual, RC2 DUAL (упак.:1шт)

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Видеокамера дополнительная Navitel RE 5 DUAL 5.44м подходит для AR280 Dual, DMR175 NV, DR250 Dual, MR155 NV, R250 Dual, RC2 DUAL (упак.:1шт) - фото 1
Видеокамера дополнительная Navitel RE 5 DUAL 5.44м подходит для AR280 Dual, DMR175 NV, DR250 Dual, MR155 NV, R250 Dual, RC2 DUAL (упак.:1шт) - фото 2
Видеокамера дополнительная Navitel RE 5 DUAL 5.44м подходит для AR280 Dual, DMR175 NV, DR250 Dual, MR155 NV, R250 Dual, RC2 DUAL (упак.:1шт) - фото 3
Видеокамера дополнительная Navitel RE 5 DUAL 5.44м подходит для AR280 Dual, DMR175 NV, DR250 Dual, MR155 NV, R250 Dual, RC2 DUAL (упак.:1шт) - фото 4
Видеокамера дополнительная Navitel RE 5 DUAL 5.44м подходит для AR280 Dual, DMR175 NV, DR250 Dual, MR155 NV, R250 Dual, RC2 DUAL (упак.:1шт) - фото 5
Видеокамера дополнительная Navitel RE 5 DUAL 5.44м подходит для AR280 Dual, DMR175 NV, DR250 Dual, MR155 NV, R250 Dual, RC2 DUAL (упак.:1шт) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера заднего вида
  • Видеокамера дополнительная Navitel RE 5 DUAL 5.44м подходит для AR280 Dual, DMR175 NV, DR250 Dual, MR155 NV, R250 Dual, RC2 DUAL (упак.:1шт) - фото 1
  • Видеокамера дополнительная Navitel RE 5 DUAL 5.44м подходит для AR280 Dual, DMR175 NV, DR250 Dual, MR155 NV, R250 Dual, RC2 DUAL (упак.:1шт) - фото 2
  • Видеокамера дополнительная Navitel RE 5 DUAL 5.44м подходит для AR280 Dual, DMR175 NV, DR250 Dual, MR155 NV, R250 Dual, RC2 DUAL (упак.:1шт) - фото 3
  • Видеокамера дополнительная Navitel RE 5 DUAL 5.44м подходит для AR280 Dual, DMR175 NV, DR250 Dual, MR155 NV, R250 Dual, RC2 DUAL (упак.:1шт) - фото 4
  • Видеокамера дополнительная Navitel RE 5 DUAL 5.44м подходит для AR280 Dual, DMR175 NV, DR250 Dual, MR155 NV, R250 Dual, RC2 DUAL (упак.:1шт) - фото 5
  • Видеокамера дополнительная Navitel RE 5 DUAL 5.44м подходит для AR280 Dual, DMR175 NV, DR250 Dual, MR155 NV, R250 Dual, RC2 DUAL (упак.:1шт) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
1 490 руб.  1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641169
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Характеристики

Бренд
NAVITEL
Тип товара
Камера заднего вида
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х5
Вес, г.
900

Описание товара Видеокамера дополнительная Navitel RE 5 DUAL 5.44м подходит для AR280 Dual, DMR175 NV, DR250 Dual, MR155 NV, R250 Dual, RC2 DUAL (упак.:1шт)

Камера с HD разрешением служит для расширения функционала видеорегистраторов, имеющих разъем для подключения дополнительной камеры.
Камера устанавливается в салон автомобиля на стекло и может использоваться как для съемки обстановки позади транспортного средства, так и для съемки салона.

Совместима со следующими устройствами:

  • NAVITEL AR280 DUAL
  • NAVITEL DMR175 NV
  • NAVITEL DR250 DUAL
  • NAVITEL MR155 NV
  • NAVITEL R250 DUAL
  • NAVITEL RC2 DUAL
  • NAVITEL RE 5 DUAL

Отзывы о товаре Видеокамера дополнительная Navitel RE 5 DUAL 5.44м подходит для AR280 Dual, DMR175 NV, DR250 Dual, MR155 NV, R250 Dual, RC2 DUAL (упак.:1шт)




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Характеристики
Бренд
NAVITEL
Тип товара
Камера заднего вида
Страна производитель
Китай
Описание
Камера с HD разрешением служит для расширения функционала видеорегистраторов, имеющих разъем для подключения дополнительной камеры.
Камера устанавливается в салон автомобиля на стекло и может использоваться как для съемки обстановки позади транспортного средства, так и для съемки салона.

Совместима со следующими устройствами:
  • NAVITEL AR280 DUAL
  • NAVITEL DMR175 NV
  • NAVITEL DR250 DUAL
  • NAVITEL MR155 NV
  • NAVITEL R250 DUAL
  • NAVITEL RC2 DUAL
  • NAVITEL RE 5 DUAL
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокамера дополнительная Navitel RE 5 DUAL 5.44м подходит для AR280 Dual, DMR175 NV, DR250 Dual, MR155 NV, R250 Dual, RC2 DUAL (упак.:1шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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