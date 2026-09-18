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Камера заднего вида Sho-Me CA-5570 LED купить с доставкой в Москве
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Камера заднего вида Sho-Me CA-5570 LED

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Камера заднего вида Sho-Me CA-5570 LED - фото 1
Камера заднего вида Sho-Me CA-5570 LED - фото 2
Камера заднего вида Sho-Me CA-5570 LED - фото 3
Камера заднего вида Sho-Me CA-5570 LED - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера заднего вида
  • Камера заднего вида Sho-Me CA-5570 LED - фото 1
  • Камера заднего вида Sho-Me CA-5570 LED - фото 2
  • Камера заднего вида Sho-Me CA-5570 LED - фото 3
  • Камера заднего вида Sho-Me CA-5570 LED - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 215618
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Характеристики

Бренд
SHO-ME
Тип товара
Камера заднего вида
Беспроводная
нет
Высота, см
9
Класс влагозащищенности
IP67
Разрешение съемки
728x628
Тип установки
универсальная
Угол обзора
170°
Ширина, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х6
Вес, г.
200

Описание товара Камера заднего вида Sho-Me CA-5570 LED

Камера заднего вида Sho-Me CA-5570 LED собрана в корпусе традиционной формы. Главной особенностью модели является наличие светодиодной подсветки. С помощью подсветки обеспечивается возможность функционирования камеры в сумерках и ночью. Подсветка может быть полезна и при движении в неосвещенном или плохо освещенном помещении, например – в гараже.

Отзывы о товаре Камера заднего вида Sho-Me CA-5570 LED




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SHO-ME
Тип товара
Камера заднего вида
Беспроводная
нет
Высота, см
9
Класс влагозащищенности
IP67
Разрешение съемки
728x628
Тип установки
универсальная
Угол обзора
170°
Ширина, см
8
Страна производитель
Китай
Описание
Камера заднего вида Sho-Me CA-5570 LED собрана в корпусе традиционной формы. Главной особенностью модели является наличие светодиодной подсветки. С помощью подсветки обеспечивается возможность функционирования камеры в сумерках и ночью. Подсветка может быть полезна и при движении в неосвещенном или плохо освещенном помещении, например – в гараже.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера заднего вида Sho-Me CA-5570 LED - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 630 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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