Автомагнитола Prology MPA-235 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 10.1" RDS (PRMPA235)
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Характеристики
Описание товара Автомагнитола Prology MPA-235 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 10.1" RDS (PRMPA235)
Автомобильный мультимедийный центр PROLOGY MPА-235 DSP на операционной системе ANDROID 10 — это универсальная автомагнитола для монтажного размера 2DIN (для установки потребуется дополнительная рамка), которая обеспечивает прием радиостанций в диапазонах FM/AM волн, воспроизведение медиафайлов, записанных на USB-накопители.. Головное устройство PROLOGY MPA-235 DSP обеспечивает работу с навигационным программным обеспечением Навител Навигатор, управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth, работу c Интернетом посредством подключения к сети Wi-Fi, а также передачу звука с внешних источников. Красивое графическое меню на широкоформатном сенсорном 10.1 дюймовом (256 мм) IPS экране, повышенной контрастности, высокого разрешения 1280x720 pix, красочный интерфейс управления с большим выбором функций и Android приложений. Качественное, мощное звучание 4x55 Вт, Встроенный аудиопроцессор DSP и широкие возможности аудио настроек - EQ 14 полос, настройка временных задержек для каждого канала. Многоцветная подсветка клавиш, USB подключения, Bluetooth коннект с телефонами для громкой связи, набора номера и трансляции музыки. Wi-Fi и 3G/4G подключение к интернету для использования онлайн-сервисов и приложений (3G/4G/LTE - через дополнительно приобретаемый USB-модем). Скачивание и установка Android приложений из официального магазина Google Play Market. Голосовые команды, управление касанием экрана и кнопками на руле.
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