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Автомагнитола Pioneer MVH-S520BT купить с доставкой в Москве
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Автомагнитола Pioneer MVH-S520BT

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Автомагнитола Pioneer MVH-S520BT - фото 1
Автомагнитола Pioneer MVH-S520BT - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Диагональ дисплея
4
Сенсорный дисплей
нет
Выходная мощность номинальная
200 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA, AAC, FLAC
  • Автомагнитола Pioneer MVH-S520BT - фото 1
  • Автомагнитола Pioneer MVH-S520BT - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
15 870 руб.  19 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 269472
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Характеристики

Бренд
Pioneer
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Диагональ дисплея
4
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
200 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA, AAC, FLAC
Радиоприемник
да
Поддержка Android Auto
да
Поддержка iOS (car play)
да
Наличие Bluetooth
да
Видеовход RCA
Есть
AUX-вход
Да
USB
да
Тип карт памяти
SD
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х10
Вес, кг.
1.04

Описание товара Автомагнитола Pioneer MVH-S520BT

Pioneer MVH-S520BT - 1-DIN мультимедийная автомагнитола без CD-привода, ориентированная на воспроизведение музыки со смартфона, USB-носителей и потоковых сервисов. Она подойдёт тем, кто хочет обновить штатную систему автомобиля, получить качественный звук и удобный Bluetooth-хэндсфри.

Для каких авто и задач

Магнитола совместима с большинством автомобилей с посадочным местом 1-DIN и станет хорошим вариантом для тех, кто часто пользуется навигацией и музыкой со смартфона. Поддержка одновременного подключения нескольких устройств по Bluetooth упрощает использование в семье или корпоративном авто.

Ключевые особенности

Усилитель MOSFET 4?50 Вт и 13-полосный эквалайзер позволяют гибко настроить звук под акустику салона и подключить сабвуфер через линейные выходы. На фронтальной панели есть USB-порт и AUX-вход, поддерживаются форматы MP3, WMA и FLAC, а через приложение Pioneer Smart Sync можно управлять настройками с экрана смартфона. Встроенный модуль Bluetooth обеспечивает стабильную связь для звонков и потокового аудио, поддерживает управление треками и отображение тегов.

Важные нюансы перед покупкой

Модель относится к "бездисковым" (mechless), поэтому для прослушивания музыки потребуется смартфон, USB-флешка или другое внешнее устройство. Для корректной установки могут понадобиться переходная рамка и ISO-переходник под конкретный автомобиль, что стоит учесть при выборе комплекта монтажа.



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре Автомагнитола Pioneer MVH-S520BT

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Реально крутой мафон! Много настроек для акустики! Все как в описании! Продавец адекватный и контактный! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Евгений Ф.

Достоинства:


Комментарий:
звук хороший, микрофон хорошо передает голос, чтобы не было фона при прослушивании музыки через блютуз нужно на телефоне делать максимальную громкость, а на магните убавить. уровень сигнала в настройках приложения сделать на минимум.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
Заказал сын , доволен как Слон , это его слова и просил оставить отличный отзыв , магнитола отличная , звук Мега , приобретайте только такую магнитолу , будете довольны как Слоны , продавцу огромное спасибо за скорость доставки и отличный товар , процветания и успехов , еще раз огромное Спасибо !
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла новая в пленке, год выпуска 24. Настраивается хорошо, сетевой режим очень удобный. Приложение подключается и работает. Давно хотел себе именно эту модель.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
магнитола оригинал ! продавец красавчик ! пришла магнитола быстро ! рекомендую берите смело!
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
ну мафон как мафон, все про него все прекрасно знают, че бубнить то
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Наиль К.

Достоинства:


Комментарий:
Магнитола оригинал, полный комплект, есть инструкция на русском языке, само ГУ также имеет русский язык, работает отлично, мощный радиатор, не даёт ей перегреваться от печки. Впечатления супер, спасибо ребятам! Фото не делал
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Виталий Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная магнитола, поставил , все хорошо работает!
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Вадим П.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, советую продавца! Настроек много, играет очень достойно! Не смотрите на цену, берите не пожалеете…
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Классная магнитола с необходимым набором функционала. Советую, хоть и дороговато.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Здравствуйте! Купил у вас магнитолу. Качество самой магнитолы и звука шикарное! Пришел полный комплект, подключил, все работает. В вопрос-ответ пишу вам уже 2 раза, почему то не выкладывают. Подскажите, авто Ситроен С4 1 поколение. Что нужно докупить, что бы работали кнопки на руле? Если у вас продается, напишите артикул пожалуйста.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Данила М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная магнитола, качественный звук и очень хорошая сборка. Приложение функциольное, много настроек. Наводок нет совсем, в отличие от ауры
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Выше всяких похвал. Очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Никита С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество Все пришло целое
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
работает неделю пакет нормальный
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная магнитола. Оригинал
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Алёна Я.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательная магнитола, после перехода от обычной магнитолы к процессорной звук намного лучше
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличное звук в паре с хорошими колонками
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Владимир Т.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил, всё работает. Звук отличный! Правда пару дней потратил чтоб кроссовер настроить, до этого с кроссовером не сталкивался. Посылка пришла в срок. Меня всё устраивает, 5 ⭐!
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Вячеслав Д.

Достоинства:


Комментарий:
магнитола супер куча настроек это оригинал рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Иван Михайлович

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично! Отправили быстро. Полный комплект. Рекомендую данный аппарат,лучшее предложение цены и качества.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
магнитола вау, музыка заиграла новыми красками))
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Владимир Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер! Но цена кусается!)
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Вячеслав Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не знаю. Ещё не установил.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Андрей И.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, все новое , спасибо
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Звук просто обалденный! Одним словом - Pioneer.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Самир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло как надо, отличная магнитола
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Яна А.

Достоинства:


Комментарий:
классная магнитола, хороший звук



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Характеристики
Бренд
Pioneer
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Диагональ дисплея
4
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
200 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA, AAC, FLAC
Радиоприемник
да
Развернуть
Поддержка Android Auto
да
Поддержка iOS (car play)
да
Наличие Bluetooth
да
Видеовход RCA
Есть
AUX-вход
Да
USB
да
Тип карт памяти
SD
Страна производитель
Китай
Описание

Pioneer MVH-S520BT - 1-DIN мультимедийная автомагнитола без CD-привода, ориентированная на воспроизведение музыки со смартфона, USB-носителей и потоковых сервисов. Она подойдёт тем, кто хочет обновить штатную систему автомобиля, получить качественный звук и удобный Bluetooth-хэндсфри.

Для каких авто и задач

Магнитола совместима с большинством автомобилей с посадочным местом 1-DIN и станет хорошим вариантом для тех, кто часто пользуется навигацией и музыкой со смартфона. Поддержка одновременного подключения нескольких устройств по Bluetooth упрощает использование в семье или корпоративном авто.

Ключевые особенности

Усилитель MOSFET 4?50 Вт и 13-полосный эквалайзер позволяют гибко настроить звук под акустику салона и подключить сабвуфер через линейные выходы. На фронтальной панели есть USB-порт и AUX-вход, поддерживаются форматы MP3, WMA и FLAC, а через приложение Pioneer Smart Sync можно управлять настройками с экрана смартфона. Встроенный модуль Bluetooth обеспечивает стабильную связь для звонков и потокового аудио, поддерживает управление треками и отображение тегов.

Важные нюансы перед покупкой

Модель относится к "бездисковым" (mechless), поэтому для прослушивания музыки потребуется смартфон, USB-флешка или другое внешнее устройство. Для корректной установки могут понадобиться переходная рамка и ISO-переходник под конкретный автомобиль, что стоит учесть при выборе комплекта монтажа.



Теги товара: 1 din
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Реально крутой мафон! Много настроек для акустики! Все как в описании! Продавец адекватный и контактный! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Евгений Ф.

Достоинства:


Комментарий:
звук хороший, микрофон хорошо передает голос, чтобы не было фона при прослушивании музыки через блютуз нужно на телефоне делать максимальную громкость, а на магните убавить. уровень сигнала в настройках приложения сделать на минимум.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
Заказал сын , доволен как Слон , это его слова и просил оставить отличный отзыв , магнитола отличная , звук Мега , приобретайте только такую магнитолу , будете довольны как Слоны , продавцу огромное спасибо за скорость доставки и отличный товар , процветания и успехов , еще раз огромное Спасибо !
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла новая в пленке, год выпуска 24. Настраивается хорошо, сетевой режим очень удобный. Приложение подключается и работает. Давно хотел себе именно эту модель.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
магнитола оригинал ! продавец красавчик ! пришла магнитола быстро ! рекомендую берите смело!
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
ну мафон как мафон, все про него все прекрасно знают, че бубнить то
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Наиль К.

Достоинства:


Комментарий:
Магнитола оригинал, полный комплект, есть инструкция на русском языке, само ГУ также имеет русский язык, работает отлично, мощный радиатор, не даёт ей перегреваться от печки. Впечатления супер, спасибо ребятам! Фото не делал
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Виталий Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная магнитола, поставил , все хорошо работает!
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Вадим П.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, советую продавца! Настроек много, играет очень достойно! Не смотрите на цену, берите не пожалеете…
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Классная магнитола с необходимым набором функционала. Советую, хоть и дороговато.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Здравствуйте! Купил у вас магнитолу. Качество самой магнитолы и звука шикарное! Пришел полный комплект, подключил, все работает. В вопрос-ответ пишу вам уже 2 раза, почему то не выкладывают. Подскажите, авто Ситроен С4 1 поколение. Что нужно докупить, что бы работали кнопки на руле? Если у вас продается, напишите артикул пожалуйста.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Данила М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная магнитола, качественный звук и очень хорошая сборка. Приложение функциольное, много настроек. Наводок нет совсем, в отличие от ауры
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Выше всяких похвал. Очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Никита С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество Все пришло целое
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
работает неделю пакет нормальный
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная магнитола. Оригинал
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Алёна Я.

Достоинства:


Комментарий:
Замечательная магнитола, после перехода от обычной магнитолы к процессорной звук намного лучше
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
отличное звук в паре с хорошими колонками
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Владимир Т.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил, всё работает. Звук отличный! Правда пару дней потратил чтоб кроссовер настроить, до этого с кроссовером не сталкивался. Посылка пришла в срок. Меня всё устраивает, 5 ⭐!
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Вячеслав Д.

Достоинства:


Комментарий:
магнитола супер куча настроек это оригинал рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Иван Михайлович

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично! Отправили быстро. Полный комплект. Рекомендую данный аппарат,лучшее предложение цены и качества.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
магнитола вау, музыка заиграла новыми красками))
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Владимир Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Все супер! Но цена кусается!)
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Вячеслав Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пока не знаю. Ещё не установил.
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Андрей И.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо, все новое , спасибо
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Звук просто обалденный! Одним словом - Pioneer.
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Самир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло как надо, отличная магнитола
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Яна А.

Достоинства:


Комментарий:
классная магнитола, хороший звук


Автомагнитола Pioneer MVH-S520BT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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