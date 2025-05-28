Автомагнитола Pioneer MVH-S520BT
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Характеристики
Описание товара Автомагнитола Pioneer MVH-S520BT
Pioneer MVH-S520BT - 1-DIN мультимедийная автомагнитола без CD-привода, ориентированная на воспроизведение музыки со смартфона, USB-носителей и потоковых сервисов. Она подойдёт тем, кто хочет обновить штатную систему автомобиля, получить качественный звук и удобный Bluetooth-хэндсфри.
Для каких авто и задач
Магнитола совместима с большинством автомобилей с посадочным местом 1-DIN и станет хорошим вариантом для тех, кто часто пользуется навигацией и музыкой со смартфона. Поддержка одновременного подключения нескольких устройств по Bluetooth упрощает использование в семье или корпоративном авто.
Ключевые особенности
Усилитель MOSFET 4?50 Вт и 13-полосный эквалайзер позволяют гибко настроить звук под акустику салона и подключить сабвуфер через линейные выходы. На фронтальной панели есть USB-порт и AUX-вход, поддерживаются форматы MP3, WMA и FLAC, а через приложение Pioneer Smart Sync можно управлять настройками с экрана смартфона. Встроенный модуль Bluetooth обеспечивает стабильную связь для звонков и потокового аудио, поддерживает управление треками и отображение тегов.
Важные нюансы перед покупкой
Модель относится к "бездисковым" (mechless), поэтому для прослушивания музыки потребуется смартфон, USB-флешка или другое внешнее устройство. Для корректной установки могут понадобиться переходная рамка и ISO-переходник под конкретный автомобиль, что стоит учесть при выборе комплекта монтажа.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
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Pioneer MVH-S520BT - 1-DIN мультимедийная автомагнитола без CD-привода, ориентированная на воспроизведение музыки со смартфона, USB-носителей и потоковых сервисов. Она подойдёт тем, кто хочет обновить штатную систему автомобиля, получить качественный звук и удобный Bluetooth-хэндсфри.
Для каких авто и задач
Магнитола совместима с большинством автомобилей с посадочным местом 1-DIN и станет хорошим вариантом для тех, кто часто пользуется навигацией и музыкой со смартфона. Поддержка одновременного подключения нескольких устройств по Bluetooth упрощает использование в семье или корпоративном авто.
Ключевые особенности
Усилитель MOSFET 4?50 Вт и 13-полосный эквалайзер позволяют гибко настроить звук под акустику салона и подключить сабвуфер через линейные выходы. На фронтальной панели есть USB-порт и AUX-вход, поддерживаются форматы MP3, WMA и FLAC, а через приложение Pioneer Smart Sync можно управлять настройками с экрана смартфона. Встроенный модуль Bluetooth обеспечивает стабильную связь для звонков и потокового аудио, поддерживает управление треками и отображение тегов.
Важные нюансы перед покупкой
Модель относится к "бездисковым" (mechless), поэтому для прослушивания музыки потребуется смартфон, USB-флешка или другое внешнее устройство. Для корректной установки могут понадобиться переходная рамка и ISO-переходник под конкретный автомобиль, что стоит учесть при выборе комплекта монтажа.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Достоинства:
Комментарий:
Реально крутой мафон! Много настроек для акустики! Все как в описании! Продавец адекватный и контактный! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
звук хороший, микрофон хорошо передает голос, чтобы не было фона при прослушивании музыки через блютуз нужно на телефоне делать максимальную громкость, а на магните убавить. уровень сигнала в настройках приложения сделать на минимум.
Достоинства:
Комментарий:
Заказал сын , доволен как Слон , это его слова и просил оставить отличный отзыв , магнитола отличная , звук Мега , приобретайте только такую магнитолу , будете довольны как Слоны , продавцу огромное спасибо за скорость доставки и отличный товар , процветания и успехов , еще раз огромное Спасибо !
Достоинства:
Комментарий:
Пришла новая в пленке, год выпуска 24. Настраивается хорошо, сетевой режим очень удобный. Приложение подключается и работает. Давно хотел себе именно эту модель.
Достоинства:
Комментарий:
магнитола оригинал ! продавец красавчик ! пришла магнитола быстро ! рекомендую берите смело!
Достоинства:
Комментарий:
ну мафон как мафон, все про него все прекрасно знают, че бубнить то
Достоинства:
Комментарий:
Магнитола оригинал, полный комплект, есть инструкция на русском языке, само ГУ также имеет русский язык, работает отлично, мощный радиатор, не даёт ей перегреваться от печки. Впечатления супер, спасибо ребятам! Фото не делал
Достоинства:
Комментарий:
Отличная магнитола, поставил , все хорошо работает!
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, советую продавца! Настроек много, играет очень достойно! Не смотрите на цену, берите не пожалеете…
Достоинства:
Комментарий:
Классная магнитола с необходимым набором функционала. Советую, хоть и дороговато.
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте! Купил у вас магнитолу. Качество самой магнитолы и звука шикарное! Пришел полный комплект, подключил, все работает. В вопрос-ответ пишу вам уже 2 раза, почему то не выкладывают. Подскажите, авто Ситроен С4 1 поколение. Что нужно докупить, что бы работали кнопки на руле? Если у вас продается, напишите артикул пожалуйста.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная магнитола, качественный звук и очень хорошая сборка. Приложение функциольное, много настроек. Наводок нет совсем, в отличие от ауры
Достоинства:
Комментарий:
Выше всяких похвал. Очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество Все пришло целое
Достоинства:
Комментарий:
работает неделю пакет нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Отличная магнитола. Оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Замечательная магнитола, после перехода от обычной магнитолы к процессорной звук намного лучше
Достоинства:
Комментарий:
отличное звук в паре с хорошими колонками
Достоинства:
Комментарий:
Подключил, всё работает. Звук отличный! Правда пару дней потратил чтоб кроссовер настроить, до этого с кроссовером не сталкивался. Посылка пришла в срок. Меня всё устраивает, 5 ⭐!
Достоинства:
Комментарий:
магнитола супер куча настроек это оригинал рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично! Отправили быстро. Полный комплект. Рекомендую данный аппарат,лучшее предложение цены и качества.
Достоинства:
Комментарий:
магнитола вау, музыка заиграла новыми красками))
Достоинства:
Комментарий:
Все супер! Но цена кусается!)
Достоинства:
Комментарий:
Пока не знаю. Ещё не установил.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, все новое , спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Звук просто обалденный! Одним словом - Pioneer.
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло как надо, отличная магнитола
Достоинства:
Комментарий:
классная магнитола, хороший звук
Отзывы о товаре Автомагнитола Pioneer MVH-S520BT
Достоинства:
Комментарий:
Реально крутой мафон! Много настроек для акустики! Все как в описании! Продавец адекватный и контактный! Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
звук хороший, микрофон хорошо передает голос, чтобы не было фона при прослушивании музыки через блютуз нужно на телефоне делать максимальную громкость, а на магните убавить. уровень сигнала в настройках приложения сделать на минимум.
Достоинства:
Комментарий:
Заказал сын , доволен как Слон , это его слова и просил оставить отличный отзыв , магнитола отличная , звук Мега , приобретайте только такую магнитолу , будете довольны как Слоны , продавцу огромное спасибо за скорость доставки и отличный товар , процветания и успехов , еще раз огромное Спасибо !
Достоинства:
Комментарий:
Пришла новая в пленке, год выпуска 24. Настраивается хорошо, сетевой режим очень удобный. Приложение подключается и работает. Давно хотел себе именно эту модель.
Достоинства:
Комментарий:
магнитола оригинал ! продавец красавчик ! пришла магнитола быстро ! рекомендую берите смело!
Достоинства:
Комментарий:
ну мафон как мафон, все про него все прекрасно знают, че бубнить то
Достоинства:
Комментарий:
Магнитола оригинал, полный комплект, есть инструкция на русском языке, само ГУ также имеет русский язык, работает отлично, мощный радиатор, не даёт ей перегреваться от печки. Впечатления супер, спасибо ребятам! Фото не делал
Достоинства:
Комментарий:
Отличная магнитола, поставил , все хорошо работает!
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, советую продавца! Настроек много, играет очень достойно! Не смотрите на цену, берите не пожалеете…
Достоинства:
Комментарий:
Классная магнитола с необходимым набором функционала. Советую, хоть и дороговато.
Достоинства:
Комментарий:
Здравствуйте! Купил у вас магнитолу. Качество самой магнитолы и звука шикарное! Пришел полный комплект, подключил, все работает. В вопрос-ответ пишу вам уже 2 раза, почему то не выкладывают. Подскажите, авто Ситроен С4 1 поколение. Что нужно докупить, что бы работали кнопки на руле? Если у вас продается, напишите артикул пожалуйста.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная магнитола, качественный звук и очень хорошая сборка. Приложение функциольное, много настроек. Наводок нет совсем, в отличие от ауры
Достоинства:
Комментарий:
Выше всяких похвал. Очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество Все пришло целое
Достоинства:
Комментарий:
работает неделю пакет нормальный
Достоинства:
Комментарий:
Отличная магнитола. Оригинал
Достоинства:
Комментарий:
Замечательная магнитола, после перехода от обычной магнитолы к процессорной звук намного лучше
Достоинства:
Комментарий:
отличное звук в паре с хорошими колонками
Достоинства:
Комментарий:
Подключил, всё работает. Звук отличный! Правда пару дней потратил чтоб кроссовер настроить, до этого с кроссовером не сталкивался. Посылка пришла в срок. Меня всё устраивает, 5 ⭐!
Достоинства:
Комментарий:
магнитола супер куча настроек это оригинал рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично! Отправили быстро. Полный комплект. Рекомендую данный аппарат,лучшее предложение цены и качества.
Достоинства:
Комментарий:
магнитола вау, музыка заиграла новыми красками))
Достоинства:
Комментарий:
Все супер! Но цена кусается!)
Достоинства:
Комментарий:
Пока не знаю. Ещё не установил.
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, все новое , спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Звук просто обалденный! Одним словом - Pioneer.
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло как надо, отличная магнитола
Достоинства:
Комментарий:
классная магнитола, хороший звук