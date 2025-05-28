Описание товара Автомагнитола Pioneer MVH-S520BT

Pioneer MVH-S520BT - 1-DIN мультимедийная автомагнитола без CD-привода, ориентированная на воспроизведение музыки со смартфона, USB-носителей и потоковых сервисов. Она подойдёт тем, кто хочет обновить штатную систему автомобиля, получить качественный звук и удобный Bluetooth-хэндсфри.

Для каких авто и задач

Магнитола совместима с большинством автомобилей с посадочным местом 1-DIN и станет хорошим вариантом для тех, кто часто пользуется навигацией и музыкой со смартфона. Поддержка одновременного подключения нескольких устройств по Bluetooth упрощает использование в семье или корпоративном авто.

Ключевые особенности

Усилитель MOSFET 4?50 Вт и 13-полосный эквалайзер позволяют гибко настроить звук под акустику салона и подключить сабвуфер через линейные выходы. На фронтальной панели есть USB-порт и AUX-вход, поддерживаются форматы MP3, WMA и FLAC, а через приложение Pioneer Smart Sync можно управлять настройками с экрана смартфона. Встроенный модуль Bluetooth обеспечивает стабильную связь для звонков и потокового аудио, поддерживает управление треками и отображение тегов.

Важные нюансы перед покупкой

Модель относится к "бездисковым" (mechless), поэтому для прослушивания музыки потребуется смартфон, USB-флешка или другое внешнее устройство. Для корректной установки могут понадобиться переходная рамка и ISO-переходник под конкретный автомобиль, что стоит учесть при выборе комплекта монтажа.