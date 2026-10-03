Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hyundai H-LED75QBU7500(UHD Smartframeless)
QLED-экран с качественной матрицей Hyundai H-LED75QBU7500 выдаёт насыщенную картинку, богатую деталями и красками. Дисплей поддерживает технологию HDR, значительно улучшающую качество изображения. Его разрешение достигает 3840х2160, что соответствует формату 4K Ultra HD. Девайс отлично подойдет как для кино в высоком качестве, так и для новых видеоигр, потому что обновляется с частотой 60 Гц – это современный стандарт. Большие углы обзора по вертикали и горизонтали погружают в происходящее на экране данной модели, они равны 178 градусам по всем направлениям. Hyundai H-LED75QBU7500 – это полноценный домашний медиацентр, который может проигрывать контент со стриминговых сервисов, флеш-накопителей (в нём есть два входа USB) и выступать в качестве внешнего монитора с диагональю 75 дюймов и встроенной стереоакустикой суммарной мощностью 20 Вт (посредством разъёмов HDMI). Установленная на приборе операционная система Android TV позволяет смотреть потоковое видео и слушать музыку в режиме онлайн. Для соединения с Интернетом устройство использует порт Ethernet или протокол Wi-Fi, для синхронизации с техникой – Bluetooth, а для приёма большого числа каналов – пять ТВ-тюнеров разных типов.
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