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Телевизор Яндекс YNDX-00096 65" ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD купить с доставкой в Москве
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Телевизор Яндекс YNDX-00096 65" ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD

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Телевизор Яндекс YNDX-00096 65&quot; ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD - фото 1
Телевизор Яндекс YNDX-00096 65&quot; ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD - фото 2
Телевизор Яндекс YNDX-00096 65&quot; ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD - фото 3
Телевизор Яндекс YNDX-00096 65&quot; ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD - фото 4
Телевизор Яндекс YNDX-00096 65&quot; ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD - фото 5
Телевизор Яндекс YNDX-00096 65&quot; ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD - фото 6
Телевизор Яндекс YNDX-00096 65&quot; ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD - фото 7
Телевизор Яндекс YNDX-00096 65&quot; ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD - фото 8
Телевизор Яндекс YNDX-00096 65&quot; ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD - фото 9
Телевизор Яндекс YNDX-00096 65&quot; ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD - фото 10
Телевизор Яндекс YNDX-00096 65&quot; ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD - фото 11
Телевизор Яндекс YNDX-00096 65&quot; ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD - фото 12
Телевизор Яндекс YNDX-00096 65&quot; ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD - фото 13
Телевизор Яндекс YNDX-00096 65&quot; ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD - фото 14
Телевизор Яндекс YNDX-00096 65&quot; ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Яндекс YNDX-00096 65&quot; ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD - фото 1
  • Телевизор Яндекс YNDX-00096 65&quot; ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD - фото 2
  • Телевизор Яндекс YNDX-00096 65&quot; ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD - фото 3
  • Телевизор Яндекс YNDX-00096 65&quot; ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD - фото 4
  • Телевизор Яндекс YNDX-00096 65&quot; ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD - фото 5
  • Телевизор Яндекс YNDX-00096 65&quot; ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD - фото 6
  • Телевизор Яндекс YNDX-00096 65&quot; ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD - фото 7
  • Телевизор Яндекс YNDX-00096 65&quot; ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD - фото 8
  • Телевизор Яндекс YNDX-00096 65&quot; ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD - фото 9
  • Телевизор Яндекс YNDX-00096 65&quot; ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD - фото 10
  • Телевизор Яндекс YNDX-00096 65&quot; ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD - фото 11
  • Телевизор Яндекс YNDX-00096 65&quot; ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD - фото 12
  • Телевизор Яндекс YNDX-00096 65&quot; ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD - фото 13
  • Телевизор Яндекс YNDX-00096 65&quot; ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD - фото 14
  • Телевизор Яндекс YNDX-00096 65&quot; ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737506
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Характеристики

Бренд
Яндекс
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейки, винты, документация, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
34
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A, для наушников
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
245
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х0.95х0.15
Вес, кг.
24.2

Описание товара Телевизор Яндекс YNDX-00096 65" ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD

65" (164 см) Телевизор Яндекс ТВ Станция YNDX-00096 с черным корпусом использует технологию подсветки экрана Direct LED и дисплей на основе QLED-матрицы, который воспроизводит более миллиарда оттенков цветов. Модель предлагает особый режим для просмотра по ночам, в котором подсветка экрана в темном помещении светится более теплым светом и не раздражает глаза пользователя. Темные и светлые зоны каждого кадра получают высокую детализацию за счет расширенного динамического диапазона HDR10. Домашний Smart TV Яндекс ТВ Станция YNDX-00096 на мультимедийной платформе YaOS X поддерживает управление голосом без пульта, позволяет при помощи голосового ассистента Алиса управлять приложения и искать данные в Интернете. ТВ можно интегрировать в систему умного дома, работающую по технологиям Яндекса. С помощью этой модели можно управлять умной бытовой техникой и настраивать для нее сценарии работы.

Отзывы о товаре Телевизор Яндекс YNDX-00096 65" ТВ Станция Яндекс.ТВ черный 4K Ultra HD




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Характеристики
Бренд
Яндекс
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейки, винты, документация, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
34
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A, для наушников
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
245
Страна производитель
Китай
Описание
65" (164 см) Телевизор Яндекс ТВ Станция YNDX-00096 с черным корпусом использует технологию подсветки экрана Direct LED и дисплей на основе QLED-матрицы, который воспроизводит более миллиарда оттенков цветов. Модель предлагает особый режим для просмотра по ночам, в котором подсветка экрана в темном помещении светится более теплым светом и не раздражает глаза пользователя. Темные и светлые зоны каждого кадра получают высокую детализацию за счет расширенного динамического диапазона HDR10. Домашний Smart TV Яндекс ТВ Станция YNDX-00096 на мультимедийной платформе YaOS X поддерживает управление голосом без пульта, позволяет при помощи голосового ассистента Алиса управлять приложения и искать данные в Интернете. ТВ можно интегрировать в систему умного дома, работающую по технологиям Яндекса. С помощью этой модели можно управлять умной бытовой техникой и настраивать для нее сценарии работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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