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Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75" 4K Ultra HD купить с доставкой в Москве
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Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75" 4K Ultra HD

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Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 1
Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 2
Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 3
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Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 5
Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 6
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Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 8
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Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 10
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Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 12
Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 13
Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 14
Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 15
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Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 18
Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 19
Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 1
  • Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 2
  • Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 3
  • Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 4
  • Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 5
  • Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 6
  • Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 7
  • Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 8
  • Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 9
  • Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 10
  • Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 11
  • Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 12
  • Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 13
  • Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 14
  • Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 15
  • Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 16
  • Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 17
  • Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 18
  • Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 19
  • Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75&quot; 4K Ultra HD - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743043
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Характеристики

Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
191
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, композитный (видео), USB Type-A, для наушников, стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.85х1.1х0.15
Вес, кг.
21.2

Описание товара Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75" 4K Ultra HD

Впечатляющий 75-дюймовый телевизор Skyworth с технологией QLED+ превращает ваш просмотр фильмов и сериалов в настоящее шоу. Великолепное разрешение 4К UHD (3840х2160) гарантирует кристально чистую и насыщенную картинку, а высокая частота обновления 120 Гц делает динамичные сцены плавными и реалистичными — идеально для любителей спорта и гейминга. Смарт-телевизор на базе Google TV открывает доступ к любимым приложениям и онлайн-контенту прямо с первого запуска. Благодаря поддержке крепления 400x200 (стандарт VESA), установка на стену будет простой и удобной — для максимального комфорта и свободы в оформлении интерьера.

Отзывы о товаре Телевизор Skyworth 75X66H Nexo Mini-LED черный/серый LED 75" 4K Ultra HD




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Характеристики
Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
191
Технология экрана
QLED+
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, композитный (видео), USB Type-A, для наушников, стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
220
Страна производитель
Китай
Описание
Впечатляющий 75-дюймовый телевизор Skyworth с технологией QLED+ превращает ваш просмотр фильмов и сериалов в настоящее шоу. Великолепное разрешение 4К UHD (3840х2160) гарантирует кристально чистую и насыщенную картинку, а высокая частота обновления 120 Гц делает динамичные сцены плавными и реалистичными — идеально для любителей спорта и гейминга. Смарт-телевизор на базе Google TV открывает доступ к любимым приложениям и онлайн-контенту прямо с первого запуска. Благодаря поддержке крепления 400x200 (стандарт VESA), установка на стену будет простой и удобной — для максимального комфорта и свободы в оформлении интерьера.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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