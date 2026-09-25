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Телевизор Hisense 75E7S 75" 4K UltraHD QLED черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Hisense 75E7S 75" 4K UltraHD QLED черный

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Телевизор Hisense 75E7S 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 1
Телевизор Hisense 75E7S 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 2
Телевизор Hisense 75E7S 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 3
Телевизор Hisense 75E7S 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 4
Телевизор Hisense 75E7S 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 5
Телевизор Hisense 75E7S 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 6
Телевизор Hisense 75E7S 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 7
Телевизор Hisense 75E7S 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 8
Телевизор Hisense 75E7S 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hisense 75E7S 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 1
  • Телевизор Hisense 75E7S 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 2
  • Телевизор Hisense 75E7S 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 3
  • Телевизор Hisense 75E7S 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 4
  • Телевизор Hisense 75E7S 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 5
  • Телевизор Hisense 75E7S 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 6
  • Телевизор Hisense 75E7S 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 7
  • Телевизор Hisense 75E7S 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 8
  • Телевизор Hisense 75E7S 75&quot; 4K UltraHD QLED черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 480 руб. 
Начислим 1128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736111
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Hisense 75E7S 75" 4K UltraHD QLED черный
70 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейка x 2 шт, документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный mini AV
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.85х1.15х0.16
Вес, кг.
29.5

Описание товара Телевизор Hisense 75E7S 75" 4K UltraHD QLED черный

**75' Телевизор Q-LED HISENSE 75E7S — впечатляющий просмотр в 4K UHD!** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором HISENSE 75E7S. Благодаря технологии QLED и разрешению 4K UHD (3840x2160) каждый кадр будет выглядеть максимально реалистично. Диагональ экрана — 75 дюймов: наслаждайтесь просмотром любимых фильмов и сериалов с потрясающим качеством изображения! **Почему стоит выбрать HISENSE 75E7S?** * **Поддержка HDR** — расширенный динамический диапазон делает картинку более яркой и контрастной. * **SmartTV и HomeOS** — доступ к широкому выбору приложений и онлайн-сервисов. * **Подключение без проводов** — поддержка Bluetooth и Wi-Fi позволяет легко соединять телевизор с другими устройствами. * **Игровой режим** — улучшенный опыт для геймеров. * **Голосовой помощник Amazon Alexa** — управляйте телевизором с помощью голоса. **Дополнительные преимущества:** * аудиосистема с конфигурацией 2.0 для качественного звучания; * слот CI+ для подключения дополнительных сервисов; * возможность крепления на стену (VESA 200x300); * защита от детей и функция записи видео; * два HDMI и два USB порта для подключения различных устройств. Чёрный корпус телевизора гармонично впишется в любой интерьер. С HISENSE 75E7S ваш домашний кинотеатр выйдет на новый уровень!

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 75E7S 75" 4K UltraHD QLED черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейка x 2 шт, документация, кабель питания, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
HomeOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
30
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный mini AV
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x200
Энергопотребление при работе, Вт
220
Страна производитель
Китай
Описание
**75' Телевизор Q-LED HISENSE 75E7S — впечатляющий просмотр в 4K UHD!** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором HISENSE 75E7S. Благодаря технологии QLED и разрешению 4K UHD (3840x2160) каждый кадр будет выглядеть максимально реалистично. Диагональ экрана — 75 дюймов: наслаждайтесь просмотром любимых фильмов и сериалов с потрясающим качеством изображения! **Почему стоит выбрать HISENSE 75E7S?** * **Поддержка HDR** — расширенный динамический диапазон делает картинку более яркой и контрастной. * **SmartTV и HomeOS** — доступ к широкому выбору приложений и онлайн-сервисов. * **Подключение без проводов** — поддержка Bluetooth и Wi-Fi позволяет легко соединять телевизор с другими устройствами. * **Игровой режим** — улучшенный опыт для геймеров. * **Голосовой помощник Amazon Alexa** — управляйте телевизором с помощью голоса. **Дополнительные преимущества:** * аудиосистема с конфигурацией 2.0 для качественного звучания; * слот CI+ для подключения дополнительных сервисов; * возможность крепления на стену (VESA 200x300); * защита от детей и функция записи видео; * два HDMI и два USB порта для подключения различных устройств. Чёрный корпус телевизора гармонично впишется в любой интерьер. С HISENSE 75E7S ваш домашний кинотеатр выйдет на новый уровень!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Hisense 75E7S 75" 4K UltraHD QLED черный – стоимость товара 70480 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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