Телевизор Hisense 75E7S 75" 4K UltraHD QLED черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hisense 75E7S 75" 4K UltraHD QLED черный
**75' Телевизор Q-LED HISENSE 75E7S — впечатляющий просмотр в 4K UHD!** Погрузитесь в мир ярких красок и чёткого изображения с телевизором HISENSE 75E7S. Благодаря технологии QLED и разрешению 4K UHD (3840x2160) каждый кадр будет выглядеть максимально реалистично. Диагональ экрана — 75 дюймов: наслаждайтесь просмотром любимых фильмов и сериалов с потрясающим качеством изображения! **Почему стоит выбрать HISENSE 75E7S?** * **Поддержка HDR** — расширенный динамический диапазон делает картинку более яркой и контрастной. * **SmartTV и HomeOS** — доступ к широкому выбору приложений и онлайн-сервисов. * **Подключение без проводов** — поддержка Bluetooth и Wi-Fi позволяет легко соединять телевизор с другими устройствами. * **Игровой режим** — улучшенный опыт для геймеров. * **Голосовой помощник Amazon Alexa** — управляйте телевизором с помощью голоса. **Дополнительные преимущества:** * аудиосистема с конфигурацией 2.0 для качественного звучания; * слот CI+ для подключения дополнительных сервисов; * возможность крепления на стену (VESA 200x300); * защита от детей и функция записи видео; * два HDMI и два USB порта для подключения различных устройств. Чёрный корпус телевизора гармонично впишется в любой интерьер. С HISENSE 75E7S ваш домашний кинотеатр выйдет на новый уровень!
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