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Телевизор TCL 65P8L 65" QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор TCL 65P8L 65" QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный

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Телевизор TCL 65P8L 65&quot; QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный - фото 1
Телевизор TCL 65P8L 65&quot; QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный - фото 2
Телевизор TCL 65P8L 65&quot; QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный - фото 3
Телевизор TCL 65P8L 65&quot; QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный - фото 4
Телевизор TCL 65P8L 65&quot; QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный - фото 5
Телевизор TCL 65P8L 65&quot; QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный - фото 6
Телевизор TCL 65P8L 65&quot; QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный - фото 7
Телевизор TCL 65P8L 65&quot; QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор TCL 65P8L 65&quot; QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный - фото 1
  • Телевизор TCL 65P8L 65&quot; QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный - фото 2
  • Телевизор TCL 65P8L 65&quot; QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный - фото 3
  • Телевизор TCL 65P8L 65&quot; QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный - фото 4
  • Телевизор TCL 65P8L 65&quot; QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный - фото 5
  • Телевизор TCL 65P8L 65&quot; QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный - фото 6
  • Телевизор TCL 65P8L 65&quot; QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный - фото 7
  • Телевизор TCL 65P8L 65&quot; QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 100 руб. 
Начислим 1042 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737972
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор TCL 65P8L 65" QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный
65 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, подставка, пульт ДУ, шнур питания
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
35
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, компонентный, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.65х1х0.2
Вес, кг.
24.5

Описание товара Телевизор TCL 65P8L 65" QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный

Телевизор TCL 65P8L Premium QLED с диагональю 65" подходит для просмотра фильмов, спортивных трансляций и игр благодаря современным технологиям обработки изображения и звука. Смарт-функции расширяют возможности развлечений и упрощают управление.

Отзывы о товаре Телевизор TCL 65P8L 65" QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный




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Характеристики
Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
батарейки, документация, подставка, пульт ДУ, шнур питания
Цвет
черный
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
144
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
35
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB, компонентный, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
260
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор TCL 65P8L Premium QLED с диагональю 65" подходит для просмотра фильмов, спортивных трансляций и игр благодаря современным технологиям обработки изображения и звука. Смарт-функции расширяют возможности развлечений и упрощают управление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор TCL 65P8L 65" QLED (2026) Premium 4K Ultra HD черный - по цене 65100 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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