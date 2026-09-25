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Телевизор Samsung UE65M80HAUXPY 65" m-LED (2026) купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung UE65M80HAUXPY 65" m-LED (2026)

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Телевизор Samsung UE65M80HAUXPY 65&quot; m-LED (2026) - фото 1
Телевизор Samsung UE65M80HAUXPY 65&quot; m-LED (2026) - фото 2
Телевизор Samsung UE65M80HAUXPY 65&quot; m-LED (2026) - фото 3
Телевизор Samsung UE65M80HAUXPY 65&quot; m-LED (2026) - фото 4
Телевизор Samsung UE65M80HAUXPY 65&quot; m-LED (2026) - фото 5
Телевизор Samsung UE65M80HAUXPY 65&quot; m-LED (2026) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung UE65M80HAUXPY 65&quot; m-LED (2026) - фото 1
  • Телевизор Samsung UE65M80HAUXPY 65&quot; m-LED (2026) - фото 2
  • Телевизор Samsung UE65M80HAUXPY 65&quot; m-LED (2026) - фото 3
  • Телевизор Samsung UE65M80HAUXPY 65&quot; m-LED (2026) - фото 4
  • Телевизор Samsung UE65M80HAUXPY 65&quot; m-LED (2026) - фото 5
  • Телевизор Samsung UE65M80HAUXPY 65&quot; m-LED (2026) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 240 руб. 
Начислим 1140 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739884
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Samsung UE65M80HAUXPY 65" m-LED (2026)
71 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, подставка, пульт
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
163
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB (1), антенный вход (1)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
175
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х0.95х0.15
Вес, кг.
15.8

Описание товара Телевизор Samsung UE65M80HAUXPY 65" m-LED (2026)

Samsung UE65M80HAUXPY — это 65-дюймовый 4K-телевизор на платформе Tizen с подсветкой Mini LED. частотой обновления до 240 Гц и поддержкой технологий ALLM, VRR и FreeSync Premium. Модель имеет двухканальную аудиосистему и технологию отслеживания звука, оснащена тремя портами HDMI 2.1, портом USB 2.0, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung UE65M80HAUXPY 65" m-LED (2026)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Телевизор, документация, подставка, пульт
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
163
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI (3), USB (1), антенный вход (1)
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
175
Страна производитель
Китай
Описание
Samsung UE65M80HAUXPY — это 65-дюймовый 4K-телевизор на платформе Tizen с подсветкой Mini LED. частотой обновления до 240 Гц и поддержкой технологий ALLM, VRR и FreeSync Premium. Модель имеет двухканальную аудиосистему и технологию отслеживания звука, оснащена тремя портами HDMI 2.1, портом USB 2.0, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор Samsung UE65M80HAUXPY 65" m-LED (2026) - по цене 71240 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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