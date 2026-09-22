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Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75" 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75" 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный

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Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 1
Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 2
Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 3
Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 4
Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 5
Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 6
Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 7
Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 8
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Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 10
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Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 14
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Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 16
Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 17
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Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
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  • Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 2
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  • Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 9
  • Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 10
  • Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 11
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  • Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 16
  • Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 17
  • Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 18
  • Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 19
  • Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 20
  • Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 21
  • Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 22
  • Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75&quot; 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730159
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, батареи ААА (2 шт.), опорная ножка (2 шт.), комплект винтов для крепления ножек, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
175
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.67х1.05х0.38
Вес, кг.
27.5

Описание товара Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75" 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный

Телевизоры HYUNDAI — это сочетание современного дизайна и передовых технологий, воплощенное в модели 2026 года. С впечатляющей диагональю 75 дюймов (190 см) и разрешением экрана 3840х2160 пикселей (4K UHD), этот телевизор подарит вам незабываемые впечатления от просмотра благодаря четкому и детализированному изображению. Экран, выполненный по технологии Direct LED, обеспечивает равномерную подсветку и естественные цвета, что делает просмотр фильмов и передач особенно комфортным для глаз. Частота обновления 60 Гц позволяет наслаждаться плавным движением в динамичных сценах, будь то спортивные трансляции или экшен-фильмы. Благодаря поддержке Smart TV и интеграции с операционной системой Google TV, это устройство открывает доступ к обширному миру потокового контента, приложений и сервисов. Четыре HDMI входа позволяют подключать разнообразные устройства одновременно, будь то игровые консоли, медиа плееры или другие источники. Элегантный черный корпус отлично впишется в любой интерьер, а возможность крепления на стену по стандарту VESA 400x200 позволяет экономить пространство и создавать современную мультимедийную зону. При весе 19,2 кг (без подставки), телевизор обеспечивает стабильность и надежность. HYUNDAI продолжает традиции качества и инноваций, предлагая пользователям отличные технические характеристики и удобство эксплуатации в модели телевизора 2026 года.

Отзывы о товаре Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75" 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2026
Комплектация
Пульт, батареи ААА (2 шт.), опорная ножка (2 шт.), комплект винтов для крепления ножек, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
75
Диагональ экрана, см
190
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
175
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизоры HYUNDAI — это сочетание современного дизайна и передовых технологий, воплощенное в модели 2026 года. С впечатляющей диагональю 75 дюймов (190 см) и разрешением экрана 3840х2160 пикселей (4K UHD), этот телевизор подарит вам незабываемые впечатления от просмотра благодаря четкому и детализированному изображению. Экран, выполненный по технологии Direct LED, обеспечивает равномерную подсветку и естественные цвета, что делает просмотр фильмов и передач особенно комфортным для глаз. Частота обновления 60 Гц позволяет наслаждаться плавным движением в динамичных сценах, будь то спортивные трансляции или экшен-фильмы. Благодаря поддержке Smart TV и интеграции с операционной системой Google TV, это устройство открывает доступ к обширному миру потокового контента, приложений и сервисов. Четыре HDMI входа позволяют подключать разнообразные устройства одновременно, будь то игровые консоли, медиа плееры или другие источники. Элегантный черный корпус отлично впишется в любой интерьер, а возможность крепления на стену по стандарту VESA 400x200 позволяет экономить пространство и создавать современную мультимедийную зону. При весе 19,2 кг (без подставки), телевизор обеспечивает стабильность и надежность. HYUNDAI продолжает традиции качества и инноваций, предлагая пользователям отличные технические характеристики и удобство эксплуатации в модели телевизора 2026 года.
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Доставка
Отзывы


Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75" 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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