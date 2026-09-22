Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75" 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hyundai H-LED75BU7011 75" 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный
Телевизоры HYUNDAI — это сочетание современного дизайна и передовых технологий, воплощенное в модели 2026 года. С впечатляющей диагональю 75 дюймов (190 см) и разрешением экрана 3840х2160 пикселей (4K UHD), этот телевизор подарит вам незабываемые впечатления от просмотра благодаря четкому и детализированному изображению. Экран, выполненный по технологии Direct LED, обеспечивает равномерную подсветку и естественные цвета, что делает просмотр фильмов и передач особенно комфортным для глаз. Частота обновления 60 Гц позволяет наслаждаться плавным движением в динамичных сценах, будь то спортивные трансляции или экшен-фильмы. Благодаря поддержке Smart TV и интеграции с операционной системой Google TV, это устройство открывает доступ к обширному миру потокового контента, приложений и сервисов. Четыре HDMI входа позволяют подключать разнообразные устройства одновременно, будь то игровые консоли, медиа плееры или другие источники. Элегантный черный корпус отлично впишется в любой интерьер, а возможность крепления на стену по стандарту VESA 400x200 позволяет экономить пространство и создавать современную мультимедийную зону. При весе 19,2 кг (без подставки), телевизор обеспечивает стабильность и надежность. HYUNDAI продолжает традиции качества и инноваций, предлагая пользователям отличные технические характеристики и удобство эксплуатации в модели телевизора 2026 года.
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