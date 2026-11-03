Мобильный телефон NOKIA 130 TA-1576 DS EAC PURPLE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
сиреневый
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Емкость аккумулятора
1450
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640652
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
сиреневый
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Встроенная память (мб)
4
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера, МП
Да
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1450
Время работы в режиме ожидания
720
Габариты
50.6x130.9x14мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х6
Вес, г.
227
Описание товара Мобильный телефон NOKIA 130 TA-1576 DS EAC PURPLE
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 870 руб.718 руб. в СплитМобильный телефон BQ-2439 Bobber IP68 Green
-
В наличииЦена 2 870 руб.718 руб. в СплитМобильный телефон BQ-2439 Bobber IP68 Orange
-
В наличииЦена 2 940 руб.735 руб. в СплитМобильный телефон Xenium X300 Black-Orange
-
В наличииЦена 2 990 руб.748 руб. в СплитМобильный телефон Xenium X280 Black
-
В наличииЦена 3 070 руб.768 руб. в СплитМобильный телефон BQ 2430L Tank Connect Black/Gunmetal
-
В наличииЦена 3 070 руб.768 руб. в СплитМобильный телефон BQ 2430L Tank Connect Camouflage/Gold
-
В наличииЦена 3 070 руб.768 руб. в СплитМобильный телефон BQ 2430L Tank Connect Camouflage/Gunmetal
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитМобильный телефон BQ 2449 Hammer Green
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитМобильный телефон Xenium X680 Red
-
В наличииЦена 3 280 руб.820 руб. в СплитМобильный телефон Xenium X680 Dark Grey
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитМобильный телефон BQ 2010 Talkie Black
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитМобильный телефон BQ 2010 Talkie Dark Blue
Бренд
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
сиреневый
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Встроенная память (мб)
4
Слот для карты памяти
да
Развернуть
Максимальный объем карты памяти
32
Камера, МП
Да
Bluetooth
да
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1450
Время работы в режиме ожидания
720
Габариты
50.6x130.9x14мм
Страна производитель
Китай
Обеспечивает качественную связь по мобильным сетям. Отличается стильным дизайном и высокой работоспособностью. Компактные размеры и небольшой вес позволяют всегда иметь дивайс под рукой.
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
Мобильный телефон NOKIA 130 TA-1576 DS EAC PURPLE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мобильный телефон NOKIA 130 TA-1576 DS EAC PURPLE