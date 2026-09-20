Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Red
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 2842 Disco Boom Black Red
Кнопочные телефоны BQ представляют собой надежные мобильные устройства, идеально подходящие для тех, кто ценит простоту и функциональность. Эти телефоны обладают классическим моноблочным дизайном и доступны в стильных цветах: красный и черный. Компактностью и лёгкостью в 0,171 кг они удобны в использовании даже одной рукой. Оснащённые экраном с диагональю 2,8 дюйма, телефоны BQ предлагают базовую функциональность в симпатичной и доступной форме. Не поддерживают Wi-Fi, но позволяют использовать две SIM-карты одновременно, что делает их удобными для пользователей, которым важно разделять личные и рабочие контакты. Емкость аккумулятора в 4000 мА·ч обеспечивает длительное время работы без подзарядки, что особенно актуально для людей, часто находящихся в пути. Такой аккумулятор дает уверенность, что телефон будет на связи тогда, когда это нужно больше всего. Телефоны BQ не оснащены сенсорным экраном, GPS или системой ГЛОНАСС, акцентируя внимание на базовых функциях телефона, таких как звонки и отправка сообщений. Встроенная память в 32 Мб позволяет сохранять необходимые контакты и сообщения. Отсутствие излишних функций позволяет сосредоточиться на главном — надежной связи, что делает телефоны BQ отличным выбором для людей любой возраста, ценящих простоту и удобство пользования.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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