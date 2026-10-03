Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGB (Kit of 2), CL16 DDR 4 DIMM 32Gb PC25600, 3200Mhz (KF432C16BB12AK2/32)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Kingston FURY Beast Black RGB (Kit of 2), CL16 DDR 4 DIMM 32Gb PC25600, 3200Mhz (KF432C16BB12AK2/32)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти отлично подойдет геймерам и энтузиастам, которые собирают сбалансированную и отзывчивую систему для современных игр и одновременной работы с несколькими приложениями. Общий объем в 32 ГБ гарантирует комфортную игру в разрешениях 1440p и 4K без подтормаживаний, связанных с нехваткой ОЗУ, а также позволяет держать открытыми множество вкладок браузера, мессенджеры и фоновые утилиты. Для профессиональных задач вроде монтажа видео среднего уровня или работы с большими архивами фотографий этого объема также достаточно, хотя для сложного 3D-рендеринга или виртуализации стоит рассмотреть комплекты от 64 ГБ.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая остается актуальным и самым распространенным выбором для современных платформ на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen. Использованный форм-фактор DIMM означает, что модули предназначены для установки исключительно в настольные компьютеры, в соответствующие слоты на материнской плате. Важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами под предыдущее поколение DDR3 или новое DDR5, поэтому совместимость с вашей платформой нужно проверять в первую очередь.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Частота работы составляет 3200 МГц, что является оптимальным и рекомендованным значением для процессоров AMD Ryzen последних поколений и обеспечивает высокую пропускную способность для игр и приложений. В реальных сценариях такая частота в паре с достаточным объемом обеспечивает высокий fps и минимальные задержки в играх, а также быструю загрузку уровней и отклик системы при многозадачности.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти заданы таймингами CL16, что в сочетании с частотой 3200 МГц дает отличный баланс между низкой латентностью и высокой пропускной способностью. Для работы на заявленных характеристиках модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки частоты, таймингов и напряжения (1.35 В) в BIOS материнской платы. Это избавляет пользователя от необходимости ручного разгона и настройки, обеспечивая стабильную работу на максимальной скорости прямо из коробки.
Совместимость с платформой
Память Kingston FURY Beast совместима с большинством современных материнских плат на чипсетах Intel Z, B, H серий и AMD X, B, A серий, поддерживающих DDR4 и технологию XMP. Для активации профиля XMP на частоте 3200 МГц необходим соответствующий процессор и материнская плата, так как старые или базовые чипсеты могут не поддерживать такие скорости. Перед покупкой обязательно уточняйте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы для гарантии совместимости.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Каждый модуль оснащен стильным алюминиевым радиатором черного цвета, который эффективно рассеивает тепло даже при длительных игровых сессиях, поддерживая стабильность работы. Высота планок с радиаторами является стандартной, что минимизирует риски конфликта с крупными процессорными кулерами. Кроме того, комплект украшает адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с системами освещения других компонентов через фирменное ПО Kingston FURY CTRL или утилиты материнских плат от ASUS, Gigabyte, MSI и ASRock.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в комплекте из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую повышает производительность в играх и требовательных приложениях. Для правильной активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, согласно руководству пользователя.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM под DDR4 и поддерживает частоту 3200 МГц через XMP, иначе память будет работать на стандартных для платформы частотах, например, 2133 или 2400 МГц. Высокие радиаторы, хотя и стандартной высоты, в очень компактных корпусах могут мешать прокладке кабелей. Для дальнейшего расширения объема до 64 ГБ рекомендуется приобретать идентичный комплект, однако стабильность работы четырех модулей на максимальной частоте не гарантирована и зависит от возможностей контроллера памяти вашего процессора и самой материнской платы.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти отлично подойдет геймерам и энтузиастам, которые собирают сбалансированную и отзывчивую систему для современных игр и одновременной работы с несколькими приложениями. Общий объем в 32 ГБ гарантирует комфортную игру в разрешениях 1440p и 4K без подтормаживаний, связанных с нехваткой ОЗУ, а также позволяет держать открытыми множество вкладок браузера, мессенджеры и фоновые утилиты. Для профессиональных задач вроде монтажа видео среднего уровня или работы с большими архивами фотографий этого объема также достаточно, хотя для сложного 3D-рендеринга или виртуализации стоит рассмотреть комплекты от 64 ГБ.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая остается актуальным и самым распространенным выбором для современных платформ на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen. Использованный форм-фактор DIMM означает, что модули предназначены для установки исключительно в настольные компьютеры, в соответствующие слоты на материнской плате. Важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами под предыдущее поколение DDR3 или новое DDR5, поэтому совместимость с вашей платформой нужно проверять в первую очередь.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Частота работы составляет 3200 МГц, что является оптимальным и рекомендованным значением для процессоров AMD Ryzen последних поколений и обеспечивает высокую пропускную способность для игр и приложений. В реальных сценариях такая частота в паре с достаточным объемом обеспечивает высокий fps и минимальные задержки в играх, а также быструю загрузку уровней и отклик системы при многозадачности.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти заданы таймингами CL16, что в сочетании с частотой 3200 МГц дает отличный баланс между низкой латентностью и высокой пропускной способностью. Для работы на заявленных характеристиках модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки частоты, таймингов и напряжения (1.35 В) в BIOS материнской платы. Это избавляет пользователя от необходимости ручного разгона и настройки, обеспечивая стабильную работу на максимальной скорости прямо из коробки.
Совместимость с платформой
Память Kingston FURY Beast совместима с большинством современных материнских плат на чипсетах Intel Z, B, H серий и AMD X, B, A серий, поддерживающих DDR4 и технологию XMP. Для активации профиля XMP на частоте 3200 МГц необходим соответствующий процессор и материнская плата, так как старые или базовые чипсеты могут не поддерживать такие скорости. Перед покупкой обязательно уточняйте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы для гарантии совместимости.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Каждый модуль оснащен стильным алюминиевым радиатором черного цвета, который эффективно рассеивает тепло даже при длительных игровых сессиях, поддерживая стабильность работы. Высота планок с радиаторами является стандартной, что минимизирует риски конфликта с крупными процессорными кулерами. Кроме того, комплект украшает адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с системами освещения других компонентов через фирменное ПО Kingston FURY CTRL или утилиты материнских плат от ASUS, Gigabyte, MSI и ASRock.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в комплекте из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую повышает производительность в играх и требовательных приложениях. Для правильной активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, согласно руководству пользователя.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM под DDR4 и поддерживает частоту 3200 МГц через XMP, иначе память будет работать на стандартных для платформы частотах, например, 2133 или 2400 МГц. Высокие радиаторы, хотя и стандартной высоты, в очень компактных корпусах могут мешать прокладке кабелей. Для дальнейшего расширения объема до 64 ГБ рекомендуется приобретать идентичный комплект, однако стабильность работы четырех модулей на максимальной частоте не гарантирована и зависит от возможностей контроллера памяти вашего процессора и самой материнской платы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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