Блок питания ACD CR0350 350W OEM (CR0350 (99MAD10350I1170110))
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
350
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
16
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639739
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
350
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
16
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
24х20х10
Вес, кг.
2
Описание товара Блок питания ACD CR0350 350W OEM (CR0350 (99MAD10350I1170110))
Блок питания ACD CR0350 350W OEM (CR0350 (99MAD10350I1170110))
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, Немодульный, Platinum, 1U
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 640 руб.910 руб. в СплитБлок питания PcCooler ATX 650W P3-F650-W1H 80 Plus White
-
В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитБлок питания Deepcool GAMERSTORM PF600X (R-PF600X-HD0B-WGEU)
-
В наличииЦена 3 690 руб.923 руб. в СплитБлок питания Zalman 500W ZM500-TXII
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитБлок питания FORMULA ATX 700W CYLON 700
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитБлок питания PcCooler ATX 750W P3-F750-W1H 80 Plus White
-
В наличииЦена 3 760 руб.940 руб. в СплитБлок питания GameMax 600W VP-600-RGB
-
В наличииЦена 3 760 руб.940 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer PS-700FK 700W
-
В наличииЦена 3 780 руб.945 руб. в СплитБлок питания Thermaltake 650W Litepower (PS-LTP-0650NPCNEU-2)
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитБлок питания Deepcool PF650 80+ RET
-
В наличииЦена 3 860 руб.965 руб. в СплитБлок питания Gigabyte 450W GP-P450B
-
В наличииЦена 3 880 руб.970 руб. в СплитБлок питания Chieftec Value APB-600B8 600W ATX OEM
-
В наличииЦена 3 890 руб.973 руб. в СплитБлок питания PcCooler ATX 650W P5-YK650-B1F 80+ Bronze
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
350
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Разъемы SATA, шт
16
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Блок питания ACD CR0350 350W OEM (CR0350 (99MAD10350I1170110))
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, Немодульный, Platinum, 1U
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, Немодульный, Platinum, 1U
Блок питания ACD CR0350 350W OEM (CR0350 (99MAD10350I1170110)) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания ACD CR0350 350W OEM (CR0350 (99MAD10350I1170110))