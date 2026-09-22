Блок питания Zalman ZM600-GV2SE
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
8+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717563
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
8+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х40х30
Вес, кг.
15.5
Описание товара Блок питания Zalman ZM600-GV2SE
Блок питания ZALMAN GV2SE 600W формата ATX станет отличной основой для использования в производительных игровых и рабочих компьютерах. Номинальная мощность составляет 600 Вт. Источник питания изготовлен с применением высококачественных компонентов и материалов, благодаря чему отличается высокой надежностью. Для предотвращения перегрева используется охлаждение, представленное вентилятором диаметром 120 мм.
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
8+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Блок питания ZALMAN GV2SE 600W формата ATX станет отличной основой для использования в производительных игровых и рабочих компьютерах. Номинальная мощность составляет 600 Вт. Источник питания изготовлен с применением высококачественных компонентов и материалов, благодаря чему отличается высокой надежностью. Для предотвращения перегрева используется охлаждение, представленное вентилятором диаметром 120 мм.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
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