Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+
Блоки питания Zalman представляют собой надежное и производительное решение для вашего ПК. Одной из моделей является блок питания с мощностью 700 Вт, который обеспечивает стабильное энергоснабжение вашего компьютера. Этот блок питания оснащен одним вентилятором диаметром 120 мм, который помогает поддерживать оптимальную температуру благодаря активной системе охлаждения. Хотя кабели не являются отстегивающимися, они обеспечивают все необходимые подключения для вашего оборудования: разъем питания материнской платы 20+4 pin, разъемы питания процессора на 4 pin и 8 pin, а также питание для видеокарты с четырьмя 6+2 pin разъемами. Сертификат 80 PLUS Standard подтверждает его эффективность, обеспечивая меньшие потери энергии и более низкое тепловыделение. Весом в 1,6 кг и стандартным ATX форм-фактором, этот блок питания легко интегрируется в большинство корпусов. Произведенный в Китае бренд Zalman, хорошо известен своей надежностью и долговечностью. Устройство оснащено шестью SATA разъемами для подключения современных жестких дисков и других компонентов, что делает его универсальным выбором для домашнего или офисного использования.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитБлок питания Zalman 700W ZM700-LXII
-
В наличииЦена 4 380 руб. 5 730 руб.1095 руб. в СплитБлок питания Chieftec IArena 600W GPC-600S
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитБлок питания PCI-E 5.0 ready 12VHPWR, PM-550ATX-APFC / 6201210, ...
-
В наличииЦена 4 420 руб.1105 руб. в СплитБлок питания Deepcool PF700 (R-PF700D-HA0B-EU)
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитБлок питания Deepcool PF750 750W (R-PF750D-HA0B-EU)
-
В наличииЦена 4 820 руб.1205 руб. в СплитБлок питания PCI-E 5.0 ready 12VHPWR, PM-650ATX-APFC / 6201211, ...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитБлок питания A-Data XPG Pylon Bronze 550W (PYLON550B-BKCEU)
-
В наличииЦена 4 910 руб.1228 руб. в СплитБлок питания ATX 700W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 700W ZM700-...
-
В наличииЦена 5 080 руб.1270 руб. в СплитБлок питания ATX 800W 80+Bronze APFC 12cm fan GV2 SE 800W ZM800-...
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer Premium PS-800AX 800W
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитБлок питания Thermaltake TR2 S 700W (PS-TRS-0700NPCWEU-2)
-
В наличииЦена 5 280 руб.1320 руб. в СплитБлок питания Zalman 12V 800W ZM800-TXII
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Отзывы о товаре Блок питания Zalman ATX 700W ZM700-LX3 80+