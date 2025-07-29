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Блок питания Deepcool PF700 80+ RET купить с доставкой в Москве
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Блок питания Deepcool PF700 80+ RET

2 Отзывы
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Блок питания Deepcool PF700 80+ RET - фото 1
Блок питания Deepcool PF700 80+ RET - фото 2
Блок питания Deepcool PF700 80+ RET - фото 3
Блок питания Deepcool PF700 80+ RET - фото 4
Блок питания Deepcool PF700 80+ RET - фото 5
Блок питания Deepcool PF700 80+ RET - фото 6
Блок питания Deepcool PF700 80+ RET - фото 7
Блок питания Deepcool PF700 80+ RET - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок питания Deepcool PF700 80+ RET - фото 1
  • Блок питания Deepcool PF700 80+ RET - фото 2
  • Блок питания Deepcool PF700 80+ RET - фото 3
  • Блок питания Deepcool PF700 80+ RET - фото 4
  • Блок питания Deepcool PF700 80+ RET - фото 5
  • Блок питания Deepcool PF700 80+ RET - фото 6
  • Блок питания Deepcool PF700 80+ RET - фото 7
  • Блок питания Deepcool PF700 80+ RET - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539963
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
25х18х10
Вес, кг.
1.82

Описание товара Блок питания Deepcool PF700 80+ RET

Блок питания Deepcool PF700 80+ RET



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W

Отзывы о товаре Блок питания Deepcool PF700 80+ RET

Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок, хорошая длина и качество проводов (боялся изоляция будет тонкой). Коннекторы подключаются чётко. Пришёл в заводской упаковке в ситилинк в моем городе, доставку переносили.
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Вячеслав Ф.

Достоинства:


Комментарий:
в пункте выдачи товара осмотрел всë кроме проводов, а дома ждал вот такой сюрприз!!! хорошо, что не перебиты!!!! всë работает, пока!!!!!



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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Deepcool PF700 80+ RET


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блок, хорошая длина и качество проводов (боялся изоляция будет тонкой). Коннекторы подключаются чётко. Пришёл в заводской упаковке в ситилинк в моем городе, доставку переносили.
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Вячеслав Ф.

Достоинства:


Комментарий:
в пункте выдачи товара осмотрел всë кроме проводов, а дома ждал вот такой сюрприз!!! хорошо, что не перебиты!!!! всë работает, пока!!!!!


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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