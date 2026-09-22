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Блок питания PSU Ocypus Gamma P750 (Gamma-P750-W1HDBK024X-EU) купить с доставкой в Москве
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Блок питания PSU Ocypus Gamma P750 (Gamma-P750-W1HDBK024X-EU)

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Блок питания PSU Ocypus Gamma P750 (Gamma-P750-W1HDBK024X-EU) - фото 1
Блок питания PSU Ocypus Gamma P750 (Gamma-P750-W1HDBK024X-EU) - фото 2
Блок питания PSU Ocypus Gamma P750 (Gamma-P750-W1HDBK024X-EU) - фото 3
Блок питания PSU Ocypus Gamma P750 (Gamma-P750-W1HDBK024X-EU) - фото 4
Блок питания PSU Ocypus Gamma P750 (Gamma-P750-W1HDBK024X-EU) - фото 5
Блок питания PSU Ocypus Gamma P750 (Gamma-P750-W1HDBK024X-EU) - фото 6
Блок питания PSU Ocypus Gamma P750 (Gamma-P750-W1HDBK024X-EU) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
  • Блок питания PSU Ocypus Gamma P750 (Gamma-P750-W1HDBK024X-EU) - фото 1
  • Блок питания PSU Ocypus Gamma P750 (Gamma-P750-W1HDBK024X-EU) - фото 2
  • Блок питания PSU Ocypus Gamma P750 (Gamma-P750-W1HDBK024X-EU) - фото 3
  • Блок питания PSU Ocypus Gamma P750 (Gamma-P750-W1HDBK024X-EU) - фото 4
  • Блок питания PSU Ocypus Gamma P750 (Gamma-P750-W1HDBK024X-EU) - фото 5
  • Блок питания PSU Ocypus Gamma P750 (Gamma-P750-W1HDBK024X-EU) - фото 6
  • Блок питания PSU Ocypus Gamma P750 (Gamma-P750-W1HDBK024X-EU) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717502
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х39х31
Вес, кг.
19.9

Описание товара Блок питания PSU Ocypus Gamma P750 (Gamma-P750-W1HDBK024X-EU)

Блок питания Oсypus Gamma P750 – устройство с общей максимальной мощностью 750 Ватт, предназначенное для обеспечения стабильной работы в компьютерах, не предъявляющих повышенных требований к источнику, например, в офисных ПК, рабочих станциях начального уровня.



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, 750W

Отзывы о товаре Блок питания PSU Ocypus Gamma P750 (Gamma-P750-W1HDBK024X-EU)




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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Oсypus Gamma P750 – устройство с общей максимальной мощностью 750 Ватт, предназначенное для обеспечения стабильной работы в компьютерах, не предъявляющих повышенных требований к источнику, например, в офисных ПК, рабочих станциях начального уровня.


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, 750W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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