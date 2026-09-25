Блок питания ATX 12V Ver2.52 600W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 4xMolex, 6xSATA, GV2 SE 600W, ZM600-GV2SE ZALMAN
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Характеристики
Описание товара Блок питания ATX 12V Ver2.52 600W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 4xMolex, 6xSATA, GV2 SE 600W, ZM600-GV2SE ZALMAN
**Блок питания ПК Zalman ZM600-GV2SE** Блок питания Zalman ZM600-GV2SE — это надёжное и эффективное решение для вашего компьютера. Он обеспечивает стабильное питание всех компонентов системы, гарантируя их бесперебойную работу. **Основные характеристики:** * **Мощность:** 600 Вт. * **Форм-фактор:** ATX. * **Система охлаждения:** с одним вентилятором, что обеспечивает эффективное охлаждение и низкий уровень шума. * **Сертификация:** 80 PLUS Standard, что подтверждает высокую энергоэффективность блока питания. **Преимущества:** * **Надёжность:** блок питания Zalman ZM600-GV2SE изготовлен из качественных компонентов и прошёл строгие испытания на надёжность. * **Эффективность:** благодаря сертификации 80 PLUS Standard, блок питания обеспечивает высокую энергоэффективность, что позволяет снизить энергопотребление и сэкономить на электричестве. * **Тишина:** благодаря продуманной системе охлаждения с одним вентилятором, блок питания работает практически бесшумно, что создаёт комфортные условия для работы и игр. Блок питания Zalman ZM600-GV2SE — это отличный выбор для тех, кто ценит надёжность, эффективность и тишину. Он станет незаменимым компонентом вашей компьютерной системы и обеспечит её стабильную работу на долгие годы.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Отзывы о товаре Блок питания ATX 12V Ver2.52 600W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 4xMolex, 6xSATA, GV2 SE 600W, ZM600-GV2SE ZALMAN