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Блок питания ATX 12V Ver2.52 600W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 4xMolex, 6xSATA, GV2 SE 600W, ZM600-GV2SE ZALMAN купить с доставкой в Москве
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Блок питания ATX 12V Ver2.52 600W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 4xMolex, 6xSATA, GV2 SE 600W, ZM600-GV2SE ZALMAN

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Блок питания ATX 12V Ver2.52 600W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 4xMolex, 6xSATA, GV2 SE 600W, ZM600-GV2SE ZALMAN - фото 1
Блок питания ATX 12V Ver2.52 600W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 4xMolex, 6xSATA, GV2 SE 600W, ZM600-GV2SE ZALMAN - фото 2
Блок питания ATX 12V Ver2.52 600W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 4xMolex, 6xSATA, GV2 SE 600W, ZM600-GV2SE ZALMAN - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
  • Блок питания ATX 12V Ver2.52 600W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 4xMolex, 6xSATA, GV2 SE 600W, ZM600-GV2SE ZALMAN - фото 1
  • Блок питания ATX 12V Ver2.52 600W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 4xMolex, 6xSATA, GV2 SE 600W, ZM600-GV2SE ZALMAN - фото 2
  • Блок питания ATX 12V Ver2.52 600W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 4xMolex, 6xSATA, GV2 SE 600W, ZM600-GV2SE ZALMAN - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739141
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания ATX 12V Ver2.52 600W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 4xMolex, 6xSATA, GV2 SE 600W, ZM600-GV2SE ZALMAN
4 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х11
Вес, кг.
2.2

Описание товара Блок питания ATX 12V Ver2.52 600W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 4xMolex, 6xSATA, GV2 SE 600W, ZM600-GV2SE ZALMAN

**Блок питания ПК Zalman ZM600-GV2SE** Блок питания Zalman ZM600-GV2SE — это надёжное и эффективное решение для вашего компьютера. Он обеспечивает стабильное питание всех компонентов системы, гарантируя их бесперебойную работу. **Основные характеристики:** * **Мощность:** 600 Вт. * **Форм-фактор:** ATX. * **Система охлаждения:** с одним вентилятором, что обеспечивает эффективное охлаждение и низкий уровень шума. * **Сертификация:** 80 PLUS Standard, что подтверждает высокую энергоэффективность блока питания. **Преимущества:** * **Надёжность:** блок питания Zalman ZM600-GV2SE изготовлен из качественных компонентов и прошёл строгие испытания на надёжность. * **Эффективность:** благодаря сертификации 80 PLUS Standard, блок питания обеспечивает высокую энергоэффективность, что позволяет снизить энергопотребление и сэкономить на электричестве. * **Тишина:** благодаря продуманной системе охлаждения с одним вентилятором, блок питания работает практически бесшумно, что создаёт комфортные условия для работы и игр. Блок питания Zalman ZM600-GV2SE — это отличный выбор для тех, кто ценит надёжность, эффективность и тишину. Он станет незаменимым компонентом вашей компьютерной системы и обеспечит её стабильную работу на долгие годы.



Теги товара: 6+2 pin, Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 600W

Отзывы о товаре Блок питания ATX 12V Ver2.52 600W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 4xMolex, 6xSATA, GV2 SE 600W, ZM600-GV2SE ZALMAN




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Характеристики
Бренд
Zalman
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Описание
**Блок питания ПК Zalman ZM600-GV2SE** Блок питания Zalman ZM600-GV2SE — это надёжное и эффективное решение для вашего компьютера. Он обеспечивает стабильное питание всех компонентов системы, гарантируя их бесперебойную работу. **Основные характеристики:** * **Мощность:** 600 Вт. * **Форм-фактор:** ATX. * **Система охлаждения:** с одним вентилятором, что обеспечивает эффективное охлаждение и низкий уровень шума. * **Сертификация:** 80 PLUS Standard, что подтверждает высокую энергоэффективность блока питания. **Преимущества:** * **Надёжность:** блок питания Zalman ZM600-GV2SE изготовлен из качественных компонентов и прошёл строгие испытания на надёжность. * **Эффективность:** благодаря сертификации 80 PLUS Standard, блок питания обеспечивает высокую энергоэффективность, что позволяет снизить энергопотребление и сэкономить на электричестве. * **Тишина:** благодаря продуманной системе охлаждения с одним вентилятором, блок питания работает практически бесшумно, что создаёт комфортные условия для работы и игр. Блок питания Zalman ZM600-GV2SE — это отличный выбор для тех, кто ценит надёжность, эффективность и тишину. Он станет незаменимым компонентом вашей компьютерной системы и обеспечит её стабильную работу на долгие годы.


Теги товара: 6+2 pin, Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 600W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блок питания ATX 12V Ver2.52 600W 80+Bronze, APFC, 120mm fan, 24pin, 1x4pin,1x8pin, 2xPCI-E, 4xMolex, 6xSATA, GV2 SE 600W, ZM600-GV2SE ZALMAN - по цене 4230 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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