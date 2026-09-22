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Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) купить с доставкой в Москве
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Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU)

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Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 1
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 2
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 3
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 4
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 5
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 6
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 7
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 8
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 9
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 10
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 11
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 12
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 13
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 14
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 15
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 1
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 2
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 3
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 4
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 5
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 6
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 7
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 8
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 9
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 10
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 11
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 12
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 13
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 14
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 15
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718498
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х12
Вес, кг.
1.53

Описание товара Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU)

Эффективность бронзового сертификата, полученная от 80 PLUS, Cybenetics и PPLP, гарантирует эффективность 88% при типичных нагрузках (50%), значительно снижает потери энергии и выделение тепла, а также продлевает срок службы блока питания. Используя тайваньские премиальные твердотельные и электролитические конденсаторы, серия PF-X может обеспечить время удержания ? 16 мс при нагрузке 75%, что обеспечивает надежную защиту при аномальных отключениях электроэнергии. Поддерживается работа в широком диапазоне напряжений 180–264 В и экстремальные условия работы с полной нагрузкой при комнатной температуре в сети низкого напряжения 160 В, что позволяет избежать отключения из-за нестабильности напряжения. Строго соблюдает мировые стандарты безопасности, превосходя конкурентов, включая уровни безопасности 40? и 5000 м, отвечает требованиям для высокотемпературных и высокогорных районов. Высококачественный долговечный вентилятор с подшипником продлевает срок службы на 30% по сравнению с обычным вентилятором и может непрерывно работать 7?24 часа в среде с температурой 40?. Между тем, аэродинамическая конструкция, основанная на компоновке печатной платы и сопротивлении потоку, обеспечивает превосходную стабильность и бесшумную работу.



Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 700W

Отзывы о товаре Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Эффективность бронзового сертификата, полученная от 80 PLUS, Cybenetics и PPLP, гарантирует эффективность 88% при типичных нагрузках (50%), значительно снижает потери энергии и выделение тепла, а также продлевает срок службы блока питания. Используя тайваньские премиальные твердотельные и электролитические конденсаторы, серия PF-X может обеспечить время удержания ? 16 мс при нагрузке 75%, что обеспечивает надежную защиту при аномальных отключениях электроэнергии. Поддерживается работа в широком диапазоне напряжений 180–264 В и экстремальные условия работы с полной нагрузкой при комнатной температуре в сети низкого напряжения 160 В, что позволяет избежать отключения из-за нестабильности напряжения. Строго соблюдает мировые стандарты безопасности, превосходя конкурентов, включая уровни безопасности 40? и 5000 м, отвечает требованиям для высокотемпературных и высокогорных районов. Высококачественный долговечный вентилятор с подшипником продлевает срок службы на 30% по сравнению с обычным вентилятором и может непрерывно работать 7?24 часа в среде с температурой 40?. Между тем, аэродинамическая конструкция, основанная на компоновке печатной платы и сопротивлении потоку, обеспечивает превосходную стабильность и бесшумную работу.


Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 700W
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Доставка
Отзывы


Блок питания DeepCool GAMERSTORM PF700X 700W (R-PF700X-HD0B-WGEU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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