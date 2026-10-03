Автомагнитола УРАЛ МОЛОТ АРС-МТ 223С USB SD/MMC BT (URAL)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
100 Вт
Читаемые форматы
MP3
Наличие Bluetooth
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 638158
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
100 Вт
Читаемые форматы
MP3
Радиоприемник
да
Наличие Bluetooth
да
USB
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х8
Вес, г.
700
Описание товара Автомагнитола УРАЛ МОЛОТ АРС-МТ 223С USB SD/MMC BT (URAL)
Головное устройство формата 1 DIN c Bluetooth. Управление радиоприемником с помощью приложения SmartBT iPlug. Переключение характеристик тембра. 1 пара RCA выходов. Дополнительные характеристики: Напряжение питания, В: 14,4 (12) Установочные размеры, мм: 182 х 53 х 89 Диапазон принимаемых частот тюнера, МГц: 87,5 – 108 Максимальная выходная мощность (нагрузка 4 Ом), Вт: 4 х 25 Напряжение на линейном выходе (макс.), В: 5 Пределы регулировки тембра на частотах эквалайзера, дБ: ±7 Частотная характеристика аудиопроигрывателя, Гц, не уже: 20 - 20000 Цвет подсветки: красный
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные мониторы, Автомобильные сабвуферы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
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Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
100 Вт
Читаемые форматы
MP3
Радиоприемник
да
Наличие Bluetooth
да
USB
да
Страна производитель
Китай
Головное устройство формата 1 DIN c Bluetooth. Управление радиоприемником с помощью приложения SmartBT iPlug. Переключение характеристик тембра. 1 пара RCA выходов. Дополнительные характеристики: Напряжение питания, В: 14,4 (12) Установочные размеры, мм: 182 х 53 х 89 Диапазон принимаемых частот тюнера, МГц: 87,5 – 108 Максимальная выходная мощность (нагрузка 4 Ом), Вт: 4 х 25 Напряжение на линейном выходе (макс.), В: 5 Пределы регулировки тембра на частотах эквалайзера, дБ: ±7 Частотная характеристика аудиопроигрывателя, Гц, не уже: 20 - 20000 Цвет подсветки: красный
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные мониторы, Автомобильные сабвуферы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные мониторы, Автомобильные сабвуферы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Автомагнитола УРАЛ МОЛОТ АРС-МТ 223С USB SD/MMC BT (URAL) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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