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Автомагнитола ACV AVS-812G 1DIN 4x50Вт купить с доставкой в Москве
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Автомагнитола ACV AVS-812G 1DIN 4x50Вт

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Автомагнитола ACV AVS-812G 1DIN 4x50Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
200 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 218249
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
200 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA
Радиоприемник
да
USB
да
Размеры в упаковке, см
22х17х9
Вес, г.
700

Описание товара Автомагнитола ACV AVS-812G 1DIN 4x50Вт

Магнитола ACV для качественного прослушивания музыки. Поддерживает MP3/WMA файлы, читает USB и SD носители, оснащена встроенным усилителем 4х50 Вт.



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре Автомагнитола ACV AVS-812G 1DIN 4x50Вт




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Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
200 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA
Радиоприемник
да
USB
да
Описание
Магнитола ACV для качественного прослушивания музыки. Поддерживает MP3/WMA файлы, читает USB и SD носители, оснащена встроенным усилителем 4х50 Вт.


Теги товара: 1 din
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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