Автомагнитола JBL Celebrity 150 1DIN 4x50Вт AUX RDS (JBLCELEBRITY150)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707409
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х10х7
Вес, кг.
1.5
Описание товара Автомагнитола JBL Celebrity 150 1DIN 4x50Вт AUX RDS (JBLCELEBRITY150)
Идеально подходит для работы с. автомобильными акустическими системами JBL начальных серий. Простое управление, качественный. тюнер, Bluetooth, поддержка USB-носителей и SD-карт сделают ваши поездки комфортными и. приятными
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Идеально подходит для работы с. автомобильными акустическими системами JBL начальных серий. Простое управление, качественный. тюнер, Bluetooth, поддержка USB-носителей и SD-карт сделают ваши поездки комфортными и. приятными
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие, 1 din
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Автомагнитола JBL Celebrity 150 1DIN 4x50Вт AUX RDS (JBLCELEBRITY150) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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