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Автомагнитола JBL Celebrity 150 1DIN 4x50Вт AUX RDS (JBLCELEBRITY150) купить с доставкой в Москве
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Автомагнитола JBL Celebrity 150 1DIN 4x50Вт AUX RDS (JBLCELEBRITY150)

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Автомагнитола JBL Celebrity 150 1DIN 4x50Вт AUX RDS (JBLCELEBRITY150) - фото 1
Автомагнитола JBL Celebrity 150 1DIN 4x50Вт AUX RDS (JBLCELEBRITY150) - фото 2
Автомагнитола JBL Celebrity 150 1DIN 4x50Вт AUX RDS (JBLCELEBRITY150) - фото 3
Автомагнитола JBL Celebrity 150 1DIN 4x50Вт AUX RDS (JBLCELEBRITY150) - фото 4
Автомагнитола JBL Celebrity 150 1DIN 4x50Вт AUX RDS (JBLCELEBRITY150) - фото 5
Автомагнитола JBL Celebrity 150 1DIN 4x50Вт AUX RDS (JBLCELEBRITY150) - фото 6
Автомагнитола JBL Celebrity 150 1DIN 4x50Вт AUX RDS (JBLCELEBRITY150) - фото 7
Автомагнитола JBL Celebrity 150 1DIN 4x50Вт AUX RDS (JBLCELEBRITY150) - фото 8
Автомагнитола JBL Celebrity 150 1DIN 4x50Вт AUX RDS (JBLCELEBRITY150) - фото 9
Автомагнитола JBL Celebrity 150 1DIN 4x50Вт AUX RDS (JBLCELEBRITY150) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
  • Автомагнитола JBL Celebrity 150 1DIN 4x50Вт AUX RDS (JBLCELEBRITY150) - фото 1
  • Автомагнитола JBL Celebrity 150 1DIN 4x50Вт AUX RDS (JBLCELEBRITY150) - фото 2
  • Автомагнитола JBL Celebrity 150 1DIN 4x50Вт AUX RDS (JBLCELEBRITY150) - фото 3
  • Автомагнитола JBL Celebrity 150 1DIN 4x50Вт AUX RDS (JBLCELEBRITY150) - фото 4
  • Автомагнитола JBL Celebrity 150 1DIN 4x50Вт AUX RDS (JBLCELEBRITY150) - фото 5
  • Автомагнитола JBL Celebrity 150 1DIN 4x50Вт AUX RDS (JBLCELEBRITY150) - фото 6
  • Автомагнитола JBL Celebrity 150 1DIN 4x50Вт AUX RDS (JBLCELEBRITY150) - фото 7
  • Автомагнитола JBL Celebrity 150 1DIN 4x50Вт AUX RDS (JBLCELEBRITY150) - фото 8
  • Автомагнитола JBL Celebrity 150 1DIN 4x50Вт AUX RDS (JBLCELEBRITY150) - фото 9
  • Автомагнитола JBL Celebrity 150 1DIN 4x50Вт AUX RDS (JBLCELEBRITY150) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707409
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Автомагнитола
Размеры в упаковке, см
20х10х7
Вес, кг.
1.5

Описание товара Автомагнитола JBL Celebrity 150 1DIN 4x50Вт AUX RDS (JBLCELEBRITY150)

Идеально подходит для работы с. автомобильными акустическими системами JBL начальных серий. Простое управление, качественный. тюнер, Bluetooth, поддержка USB-носителей и SD-карт сделают ваши поездки комфортными и. приятными

Отзывы о товаре Автомагнитола JBL Celebrity 150 1DIN 4x50Вт AUX RDS (JBLCELEBRITY150)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Автомагнитола
Описание
Идеально подходит для работы с. автомобильными акустическими системами JBL начальных серий. Простое управление, качественный. тюнер, Bluetooth, поддержка USB-носителей и SD-карт сделают ваши поездки комфортными и. приятными
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомагнитола JBL Celebrity 150 1DIN 4x50Вт AUX RDS (JBLCELEBRITY150) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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