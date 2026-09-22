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Автомагнитола JVC KD-X182BT 1DIN 4x50Вт v4.2 ПДУ RDS купить с доставкой в Москве
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Автомагнитола JVC KD-X182BT 1DIN 4x50Вт v4.2 ПДУ RDS

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Автомагнитола JVC KD-X182BT 1DIN 4x50Вт v4.2 ПДУ RDS - фото 1
Автомагнитола JVC KD-X182BT 1DIN 4x50Вт v4.2 ПДУ RDS - фото 2
Автомагнитола JVC KD-X182BT 1DIN 4x50Вт v4.2 ПДУ RDS - фото 3
Автомагнитола JVC KD-X182BT 1DIN 4x50Вт v4.2 ПДУ RDS - фото 4
Автомагнитола JVC KD-X182BT 1DIN 4x50Вт v4.2 ПДУ RDS - фото 5
Автомагнитола JVC KD-X182BT 1DIN 4x50Вт v4.2 ПДУ RDS - фото 6
Автомагнитола JVC KD-X182BT 1DIN 4x50Вт v4.2 ПДУ RDS - фото 7
Автомагнитола JVC KD-X182BT 1DIN 4x50Вт v4.2 ПДУ RDS - фото 8
Автомагнитола JVC KD-X182BT 1DIN 4x50Вт v4.2 ПДУ RDS - фото 9
Автомагнитола JVC KD-X182BT 1DIN 4x50Вт v4.2 ПДУ RDS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Wi-Fi
нет
  • Автомагнитола JVC KD-X182BT 1DIN 4x50Вт v4.2 ПДУ RDS - фото 1
  • Автомагнитола JVC KD-X182BT 1DIN 4x50Вт v4.2 ПДУ RDS - фото 2
  • Автомагнитола JVC KD-X182BT 1DIN 4x50Вт v4.2 ПДУ RDS - фото 3
  • Автомагнитола JVC KD-X182BT 1DIN 4x50Вт v4.2 ПДУ RDS - фото 4
  • Автомагнитола JVC KD-X182BT 1DIN 4x50Вт v4.2 ПДУ RDS - фото 5
  • Автомагнитола JVC KD-X182BT 1DIN 4x50Вт v4.2 ПДУ RDS - фото 6
  • Автомагнитола JVC KD-X182BT 1DIN 4x50Вт v4.2 ПДУ RDS - фото 7
  • Автомагнитола JVC KD-X182BT 1DIN 4x50Вт v4.2 ПДУ RDS - фото 8
  • Автомагнитола JVC KD-X182BT 1DIN 4x50Вт v4.2 ПДУ RDS - фото 9
  • Автомагнитола JVC KD-X182BT 1DIN 4x50Вт v4.2 ПДУ RDS - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715829
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Характеристики

Бренд
JVC
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
13
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Поддержка Android Auto
нет
Wi-Fi
нет
USB
да
Съемная панель
да
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, см
23х20х10
Вес, г.
600

Описание товара Автомагнитола JVC KD-X182BT 1DIN 4x50Вт v4.2 ПДУ RDS

Автопроигрыватель JVC KD-X182BT поддерживает интерфейс Bluetooth, который обеспечивает воспроизведение композиций со смартфона. На передней панели находятся разъемы AUX и USB для подключения внешних устройств. LCD-дисплей транслирует заданные пользователем параметры, а также информацию о треках. Автопроигрыватель JVC KD-X182BT обладает эквалайзером, который способствует улучшению качества звука. Функция RDS уведомляет водителя о ситуации на дорогах. Доступ к функционалу модели возможен через кнопки на руле. Съемная конструкция позволяет забрать устройство, покидая транспортное средство.



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре Автомагнитола JVC KD-X182BT 1DIN 4x50Вт v4.2 ПДУ RDS




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Характеристики
Бренд
JVC
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
13
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Поддержка Android Auto
нет
Wi-Fi
нет
Развернуть
USB
да
Съемная панель
да
Страна производитель
Индонезия
Описание
Автопроигрыватель JVC KD-X182BT поддерживает интерфейс Bluetooth, который обеспечивает воспроизведение композиций со смартфона. На передней панели находятся разъемы AUX и USB для подключения внешних устройств. LCD-дисплей транслирует заданные пользователем параметры, а также информацию о треках. Автопроигрыватель JVC KD-X182BT обладает эквалайзером, который способствует улучшению качества звука. Функция RDS уведомляет водителя о ситуации на дорогах. Доступ к функционалу модели возможен через кнопки на руле. Съемная конструкция позволяет забрать устройство, покидая транспортное средство.


Теги товара: 1 din
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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