Автомагнитола JVC KD-X182BT 1DIN 4x50Вт v4.2 ПДУ RDS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Wi-Fi
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715829
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
13
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Поддержка Android Auto
нет
Wi-Fi
нет
USB
да
Съемная панель
да
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, см
23х20х10
Вес, г.
600
Описание товара Автомагнитола JVC KD-X182BT 1DIN 4x50Вт v4.2 ПДУ RDS
Автопроигрыватель JVC KD-X182BT поддерживает интерфейс Bluetooth, который обеспечивает воспроизведение композиций со смартфона. На передней панели находятся разъемы AUX и USB для подключения внешних устройств. LCD-дисплей транслирует заданные пользователем параметры, а также информацию о треках. Автопроигрыватель JVC KD-X182BT обладает эквалайзером, который способствует улучшению качества звука. Функция RDS уведомляет водителя о ситуации на дорогах. Доступ к функционалу модели возможен через кнопки на руле. Съемная конструкция позволяет забрать устройство, покидая транспортное средство.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
13
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Поддержка Android Auto
нет
Wi-Fi
нет
Развернуть
USB
да
Съемная панель
да
Страна производитель
Индонезия
Автопроигрыватель JVC KD-X182BT поддерживает интерфейс Bluetooth, который обеспечивает воспроизведение композиций со смартфона. На передней панели находятся разъемы AUX и USB для подключения внешних устройств. LCD-дисплей транслирует заданные пользователем параметры, а также информацию о треках. Автопроигрыватель JVC KD-X182BT обладает эквалайзером, который способствует улучшению качества звука. Функция RDS уведомляет водителя о ситуации на дорогах. Доступ к функционалу модели возможен через кнопки на руле. Съемная конструкция позволяет забрать устройство, покидая транспортное средство.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Автомагнитола JVC KD-X182BT 1DIN 4x50Вт v4.2 ПДУ RDS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автомагнитола JVC KD-X182BT 1DIN 4x50Вт v4.2 ПДУ RDS