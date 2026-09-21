Автомагнитола Pioneer MVH-85UB

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Выходная мощность номинальная
50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Wi-Fi
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712532
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Автопроигрыватель Pioneer MVH-85UB с максимальной выходной мощностью 200 Вт обладает разъемами AUX и USB. Они помогают подключить внешние устройства для воспроизведения различных композиций. Съемный механизм позволяет извлечь переднюю панель из соответствующего отсека, не допустив кражу злоумышленниками.
Автопроигрыватель Pioneer MVH-85UB обладает сегментным дисплеем, который транслирует необходимую информацию в виде бегущей строки. Кнопки дополнены красной подсветкой, которая делает их заметнее. С поддержкой RDS водитель будет осведомлен о текущей ситуации на дорогах. Эквалайзер незаменим для улучшения качества звучания. Монтажный комплект упрощает фиксацию модели в транспортном средстве.
Автопроигрыватель Pioneer MVH-85UB с максимальной выходной мощностью 200 Вт обладает разъемами AUX и USB. Они помогают подключить внешние устройства для воспроизведения различных композиций. Съемный механизм позволяет извлечь переднюю панель из соответствующего отсека, не допустив кражу злоумышленниками.
Автопроигрыватель Pioneer MVH-85UB обладает сегментным дисплеем, который транслирует необходимую информацию в виде бегущей строки. Кнопки дополнены красной подсветкой, которая делает их заметнее. С поддержкой RDS водитель будет осведомлен о текущей ситуации на дорогах. Эквалайзер незаменим для улучшения качества звучания. Монтажный комплект упрощает фиксацию модели в транспортном средстве.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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